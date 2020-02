La fiscalía decidió incluir y formalizar una investigación preparatoria a la ex primera dama Nadine Heredia, al concluir que ella y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala, habrían recibido dinero ilícito de las empresas que integran el denominado ‘club de la construcción’.

La decisión la tomó el fiscal del equipo especial Germán Juárez Atoche, tras analizar las declaraciones de tres aspirantes a colaboradores eficaces (Nro. 4-2019, Nro. 9-2018 y Nro. 130-2019-José Adelmário Pinheiro Filho, expresidente de OAS), quienes dieron detalles de la presunta participación de la pareja.

A Heredia Alarcón se le imputan los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir. El ‘club de la construcción’ estaba integrado por, al menos, 18 empresas que, según la fiscalía, se coludían para repartirse los proyectos licitados por Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto, luego de pagar un porcentaje del costo de las obras como soborno.

En el documento fiscal de más de 70 páginas, al que accedió El Comercio, también se dispuso ampliar cargos –y en algunos casos incluir como investigados– al exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez y ocho empresarios.

Entre los implicados figuran Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada, exdirectivos de Graña y Montero S.A., quienes se acogieron a un proceso de colaboración eficaz.

El fiscal Juárez dio a conocer esta decisión al Poder Judicial y solicitó que ordene comparecencia con restricciones para Heredia y los otros nueve implicados.

Además, se dispuso solicitar incorporar al caso, como terceros civiles responsables, a las empresas Concar S.A., Aramsa y Camesa, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico.

Documento fiscal

—Integrantes de la organización criminal—

Días atrás, este Diario publicó la declaración del aspirante Nro. 4-2019, quien señaló que Humala y Heredia tenían pleno conocimiento de la existencia del ‘club de la construcción’ y que habrían recibido dinero de este. Los intermediarios de la entrega de los presuntos beneficios económicos, según el colaborador, habrían sido el exministro Paredes y José Paredes Rodríguez, hermano de este y compañero de promoción de Humala en la Escuela Militar de Chorrillos.

“En total la comisión [porcentaje] estimada de acuerdo a las obras licitadas, vinculada a la labor de intermediación que realizó José Paredes con Carlos García Alcázar y Ollanta Humala, osciló entre 16 y 18 millones de dólares, la misma que no se concretó en su totalidad por falta de pago de algunas empresas”, narró el colaborador.

Por otro lado, el colaborador Nro. 9-2018, citado por la fiscalía, sostuvo que el dinero que le entregaba Los testimonios de tres colaboradores eficaces comprometen al expresidente y su esposa. el ‘club’ era dividido en tres partes por José Paredes. Una parte habría sido para Humala, quien solo debía mantener el presupuesto asignado al MTC.

“A la pregunta de Carlos García, [respecto a] por qué razón lo dividía, José Paredes respondía que no era de su incumbencia”, narró este colaborador.

Por tanto, según la fiscalía, “se tiene que Ollanta Humala fue integrante de la organización criminal el ‘club de la construcción’”.

Finalmente, el aspirante José Adelmário Pinheiro, dijo que entre abril y mayo del 2014, en una reunión en Palacio de Gobierno, Heredia le preguntó si estaba haciendo algún pago indebido a Carlos Paredes. “A lo que respondí que desconocía, pero que averiguaría y le contaría; a lo que respondió Nadine Heredia que si hubiera algún pagamento –pago ilegal– se suspendiera y que lo viera directamente con ella”, narró Pinheiro.

“Queda claro que Nadine Heredia Alarcón, desde el mes de setiembre del 2011 al mes de junio del 2014, habría tenido conocimiento y participación de las actividades ilícitas que se desarrollaban, por lo que habría integrado la organización criminal denominada el ‘club de la construcción’”, reseñó el fiscal.

Documento fiscal

Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia y Humala, sostuvo que aún no habían sido notificados de la decisión fiscal, pero aclaró que esto solo supone una “hipótesis de investigación” que un aspirante a colaborador eficaz “ha relatado de manera novelesca”. “Es el inicio de la investigación, sin restarle lo delicado del tema. Esto tiene que tener un margen de corroboración”, anotó. Descartó que la pareja hubiera recibido dinero alguno.

Jorge Massa, abogado de José Graña, sostuvo que, al estar su patrocinado en un proceso de colaboración eficaz, su inclusión en la investigación no lo perjudica. “No estamos en confrontación con la fiscalía, por lo que espero que al final se le excluya de todo esto”, dijo. Sophía Icaza, defensa de Hernando Graña, prefirió no pronunciarse sobre el tema, pues su cliente está en un proceso de colaboración eficaz.

Fernando Silva, abogado del empresario Federico Aramayo Málaga, negó las imputaciones y sostuvo que se trata de una sospecha “que no tendría un elemento probatorio sobre pagos, solo una sospecha de otros agentes”.

—Derivan caso de Ollanta Humala—

El fiscal Germán Juárez dispuso remitir a la Fiscalía de la Nación un informe con las declaraciones de los colaboradores eficaces y otros elementos, para que se analice la “conducta desplegada” por el expresidente Ollanta Humala en el caso del ‘club de la construcción’. Esto debido a que, en su condición de ex alto funcionario, aún le asiste el juicio político. Según aspirantes a colaboradores eficaces, Humala y su esposa Nadine Heredia habrían tenido conocimiento de dicha organización criminal y habrían recibido entre US$16 y US$18 millones en pagos ilícitos.

El despacho de la fiscal Zoraida Ávalos deberá analizar el informe de Juárez y determinar si corresponde abrir o no una investigación.

—Defensa descarta recepción de dinero—

“No conozco aún los fundamentos, pero presumo que tiene que ver con la declaración de los colaboradores”, indicó Wilfredo Pedraza.

Expresó que recién han tenido información de este caso por las noticias y añadió que el expresidente Ollanta Humala y su esposa no se le ha pedido información alguna en la fiscalía. En todo caso, aclaró, esto solo supone una “hipótesis de investigación” que un aspirante a colaborador eficaz “ha relatado de manera novelesca”.

“Para nosotros todo esto es un tema nuevo. Es el inicio de la investigación, sin restarle lo delicado del tema (…) y esto tiene que tener un margen de corroboración. Es una hipótesis que dio el un colaborador y esto debe ser corroborado con otras pruebas, no con el dicho de otro colaborador. Porque a veces estos dicen los que los fiscales quieren escuchar”, sostuvo.

Explicó que la fiscalía debe buscar “la ruta del dinero” que, según el aspirante a colaborador eficaz, ha entregado.

En esa línea, descartó que la expareja presidencial haya recibido dinero alguno. “Al señor Humala y a la señora Nadine Heredia le han hecho pericias y no hay caso de playa, no hay carros lujosos que otros corruptos muestran. Se dice que se entregó US$ 18 millones y tienen que estar en algún lugar”, enfatizó.

—Las otras indagaciones a la ex primera dama—

1. Aportes de Venezuela y Odebrecht al Partido Nacionalista: La investigación de los presuntos aportes ilegales a la campaña del Partido Nacionalista se inició en enero del 2015 y se encuentra en la etapa de control de acusación. El juicio oral podría iniciarse a mediados de año. La fiscalía ha pedido 26 años de prisión para Heredia por lavado de activos.

2. Sobornos por el Caso Gasoducto Sur Peruano: Investigación preliminar por presunta colusión y negociación incompatible en la concesión del gasoducto del sur, otorgada a Odebrecht durante el gobierno de Humala. El Poder Judicial ha dado a la fiscalía 10 días de plazo para pasar a la etapa preparatoria. La investigación se inició en marzo del 2017.

3. Caso OAS Hospital Lorena del Cusco: Investigación preparatoria seguida a Heredia y al exgobernador regional Jorge Acurio por el presunto delito de colusión agravada por el caso del hospital Lorena del Cusco. Según la fiscalía, la empresa OAS habría dado coimas para que le adjudiquen en el 2012 la obra por S/190 millones.

4. Investigación archivada por la muerte de Emerson Fasabi: En el 2015 se abrió una investigación preliminar a Nadine Heredia y Ollanta Humala por la muerte de su extrabajador Emerson Fasabi. A la pareja se le imputaba el presunto delito de homicidio calificado, pero la Fiscalía Provincial Penal 15 de Lima archivó la investigación en junio del 2019.