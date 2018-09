El Poder Judicial descartó que se haya realizado algún pago por concepto de homologación a favor de trece jueces supremos, entre ellos el presidente de esta institución, Víctor Prado, luego que se conociera que una sentencia dispuso un pago de S/18 millones a favor de estos magistrados.

A través de un comunicado, el Poder Judicial reiteró las declaraciones que hizo Víctor Prado en el sentido de que no se ha dispuesto, solicitado, autorizado o concretado algún tipo de pago por concepto de devengados para ningún juez.

"Esta última liquidación pericial fue observada y apelada por el Procurador Público del Poder Judicial, impugnación que se encuentra pendiente de resolver por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima", informaron.

El Poder Judicial precisó que el requerimiento de pago se hizo en base a una sentencia del 2011 que declaró fundada una demanda que presentó la Asociación Nacional de Magistrados del Perú en el 2009 a favor de sus jueces afiliados.

Hugo Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, emitió una sentencia que disponía que tres jueces supremos y otros magistrados debía recibir pagos por concepto de homologación. Entre los beneficiados figuran Duberlí Rodríguez (S/1.1. millones), Víctor Prado (S/1.2 millones) y el suspendido juez supremo César Hinostroza (S/1.9 millones).

El Poder Judicial considera que la información sobre esta sentencia fue difundida de manera "sesgada", algo que afecta las acciones que están tomando dentro de esta institución para llevar a cabo reformas en medio de la crisis que atraviesan.

"(Esto) resulta contraproducente a la labor desplegada por la presidencia de nuestra institución a fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe la norma que implemente la nueva escala salarial del Poder Judicial que beneficie a todos los trabajadores", manifestaron en el comunicado.

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, se pronunció sobre dichas acusaciones esta semana, descartando cualquier pago o reintegro por homologación en su gestión.

"No se ha pagado ni se ha dispuesto ni se dispondrá pagar ningún reintegro por homologación, pues no hay ni habrá presupuesto para ello [...] Con nuestro presupuesto no pagaremos eso", aseguró en declaraciones a Canal N.