El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) dijo que en este momento no está de acuerdo con una posible moción de censura en contra del canciller César Landa, quien fue interpelado el último viernes 21 de octubre por el Parlamento.

El legislador indicó que antes de presentar una iniciativa para sacar al ministro de Relaciones Exteriores del cargo, deben esperar a que venga la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país.

“Debemos esperar la presencia de los miembros de la delegación de la OEA, conjuntamente con el canciller. No creo que sea lo más conveniente censurarlo en este momento para que después no digan: ‘me privaron de poder expresarme’. Y aquí in situ la comisión de la OEA vea en primer lugar esta situación que han generado a través de la Carta Democrática”, declaró para RPP.

En otro momento, Aguinaga recordó que durante la interpelación le dijo al ministro Landa que el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana señala que los componentes fundamentales para una democracia la transparencia en las actividades del gobierno, así como la probidad, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión.

“¿Por qué no puso el artículo 4? Hay un sesgo de ocultamiento para utilizar a la OEA como un mecanismo para poder enmascarar todas estas acciones delictivas que comprometen al presidente de la República”, cuestionó parlamentario.

Anuncian moción de censura

La bancada de Renovación Popular anunció que promoverá una moción de censura contra el canciller César Landa por su “desacertado” desempeño en la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país.

Así lo informó su vocero, Jorge Montoya, durante el debate en el pleno, tras la interpelación del titular de Torre Tagle por las declaraciones del mandatario Pedro Castillo en la 77° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

REVISA AQUÍ | Gabinete en la sombra: fiscalía pide prisión preventiva para exasesores de Pedro Castillo