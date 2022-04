Conforme a los criterios de Saber más

La reunión de la tarde del martes entre el presidente Pedro Castillo, la Mesa Directiva del Congreso y voceros de las bancadas para abordar la crisis por las recientes protestas sociales tuvo como clímax un improvisado anuncio del mandatario –el levantamiento de la inmovilización obligatoria– y su rauda retirada del recinto parlamentario.

El presidente estuvo poco más de dos horas en una reunión que duró casi cuatro horas. Castillo no ofreció explicaciones sobre las decisiones de su gobierno en la compleja situación que atraviesa el país. En los exteriores del Parlamento, manifestantes pedían su renuncia.

En un escenario de conflicto gestado también por el propio gobierno, Castillo dijo antes de entrar al Congreso que iba a informar a los legisladores “qué cosa estamos haciendo en esta coyuntura por esta situación de la pandemia y más aún que se ha agravado con la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania”.

Aunque inicialmente indicó que está dispuesto “a conversar y ver la salida conjunta”, luego sostuvo en la reunión: “Planteo que a partir del sábado o domingo sentémonos a conversar con cada comisión que tiene el Congreso”.

Tras anunciar el levantamiento del toque de queda decretado la noche anterior —mientras en los exteriores del Parlamento escalaban las protestas en su contra—, el jefe del Estado optó por retirarse argumentando que tenía que firmar el documento para oficializar la derogatoria. María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, se expresó en contra: “Lo pueden redactar en su oficina y lo puede firmar acá. Si usted quiere retirarse, está en su decisión. Las firmas ahora son digitales”.

El presidente estuvo flanqueado por el primer ministro Aníbal Torres, quien descartó intenciones de un cierre del Congreso. También participaron los titulares del Economía, Mincetur, Midagri, Interior, Energía y Minas, Defensa, MTC y la cancillería.

Cita infructuosa

En la reunión no llegó a ningún acuerdo concreto ni se anunció alguna medida conjunta inmediata para contrarrestar la crisis social en torno a las protestas de transportistas, el alza del precio del combustible y sus consecuencias para los hogares peruanos.

Alva había instado a Castillo, al primer ministro Aníbal Torres y a los demás ministros presentes a que expongan su agenda ante la crisis y presenten en el encuentro proyectos de ley al respecto.

Como eso no ocurrió, la titular del Parlamento insistió al final de la cita: “Les pedimos que los proyectos de ley sobre los temas de importancia en esta crisis lo presenten lo antes posible. Necesitamos que presenten propuestas, que ejecuten. Son ustedes los que gobiernan, no nosotros”.

Sin embargo, los voceros de las bancadas participantes –Fuerza Popular y Avanza País se negaron a acudir– tampoco produjeron acuerdos o medidas concretas de control político.

Solo hubo pronunciamientos aislados durante la jornada de ayer. Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y los no agrupados del Partido Morado pidieron la renuncia del presidente.

Entre las bancadas de centro, Alianza para el Progreso (APP) solo solicitó que se derogue el decreto supremo que ordenó la inmovilización. De forma individual, Lady Camones, primera vicepresidenta del Parlamento, también pidió la renuncia del mandatario.

Acción Popular, en el ojo de la tormenta por el Caso Los Niños, anunció que promoverá la interpelación al primer ministro por dicha medida. Advirtió que exigirá la “sucesión democrática” si Castillo no formula propuestas coherentes.

María del Carmen Alva, integrante de dicha bancada, publicó un tuit triunfalista, pese a lo infructuoso de la reunión: “El primer logro tangible de la reunión en el Congreso con representantes del Ejecutivo: ante el reclamo plasmado en el comunicado de la Junta de Portavoces, el presidente Castillo anuncia que se levanta la inamovilidad. ¡El pueblo lo hizo!”.

Incidentes

La reunión había generado expectativas. Sin embargo, esta se mantuvo bajo reserva durante más de una hora.

El Comercio supo que al inicio de la reunión en la Sala Grau, Pedro Castillo habló “generalidades”. “Que está presto a escuchar, trabajar en conjunto y pasar la página”, comentó una de las fuentes consultada.

Para la cita se había acordado que ingresen solo voceros de bancadas, pero unos 12 miembros de Perú Libre participaron. “No les vamos a pedir que se retiren, pero que quedé en acta que no han respetado el acuerdo”, advirtió Alva en otro momento mientras la reunión continuaba en privado, comentó otra fuente de este Diario.

Este último tema escaló en la parte pública de la reunión, luego de reclamos desde Perú Libre mientras Carlos Anderson, legislador no agrupado, intervenía. “No pueden hablar. Y si siguen hablando, por favor se van a retirar de la sala. Ustedes, han venido toda la bancada, no están invitados. Saben que era un representante por cada bancada. Vuelven a interrumpir, salen todos de la reunión”, insistió Alva y, ante el incidente, la sesión se suspendió por algunos minutos. No obstante, los legisladores oficialistas permanecieron en la cita.

Por la noche del martes, Alva expresó su molestia en declaraciones a la prensa. “La realidad es que no han venido propuestas concretas, lo cual nos preocupa. Hubo un malestar general entre los portavoces”, indicó. La realidad también es que el encuentro, al final, fue más un saludo a la bandera sin que desde el Parlamento, por su parte, tampoco se realizaran medidas efectivas.

Cuatro horas después del anuncio de Castillo, al cierre de este informe, aún no se publicaba el decreto supremo que dejaba sin efecto la inamovilidad obligatoria en Lima y Callao.

La jornada en frases

Hago un llamado a las congresistas Rosangella Barbarán, Patricia Chirinos y Norma Yarrow a dejar de azuzar a los manifestantes que se encuentran fuera del Congreso. Abrir el cordón policial es poner en riesgo la integridad de la población y de las autoridades ahí reunidas. ¡Prudencia!”.

Silvana Robles, congresista de Perú Libre

Perú Libre dice que Fuerza Popular agita las calles. Las calles las agitó la ineptitud de su gobierno. Escuche al pueblo con el que tanto se llena la boca. ¡Castillo, renuncia ya!”.

Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular

Una vez más se burlan del país. Encerró a los peruanos y paralizó la economía. Señor presidente Pedro Castillo, no somos sus conejillos de indias. Escuche el sentir de la población que marcha democráticamente y expresa el rechazo absoluto a su gobierno. Renuncie ya. El Perú merece más”.

Lady Camones, congresista de Alianza para el Progreso

Pedro Castillo abandonó el diálogo que busca soluciones a la crisis para irse a redactar el levantamiento de la inamovilidad a las 5:30 p.m. ¿Esas acciones son las que espera el país?”.

Wilson Soto, congresista de Acción Popular

