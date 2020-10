El ex primer ministro Pedro Cateriano se pronunció este martes sobre los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que sindican al presidente Martín Vizcarra como receptor de presuntas coimas por dos proyectos cuando era gobernador regional de Moquegua y consideró que se trata de acusaciones “graves”. Incluso, puntualizó que hay que respaldar las investigaciones del Ministerio Público.

“La acusación contra el presidente Vizcarra es sumamente grave y, por lo tanto, hay que respaldar las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público”, exclamó en Canal N.

El Comercio reveló que el presidente Martín Vizcarra habría recibido pagos ilícitos cuando era gobernador regional de Moquegua a cambio de la buena pro de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, según declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces. El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, citó al mandatario para el 3 de noviembre por la investigación que tiene abierta este despacho por el caso ‘Club de la construcción’.

Cateriano indicó que si bien es cierto al interior del Ministerio Público se ha dado cierta discrepancia, no se puede dudar de la independencia de la institución en el ejercicio de sus funciones, ya que ha probado que no distingue color político y eso es muy saludable para el sistema democracia.

“También es cierto que este Congreso no se ha caracterizado por el respeto escrupuloso de la Constitución y estamos pasando por un periodo, ya no de crisis interna, sino de un descrédito a nivel internacional" indicó en Canal N.

Puntualizó que la reputación democrática del país también se ve afectada con los exabruptos del Congreso. “Cada mes no se puede amenazar al presidente de la República con una vacancia por incapacidad moral permanente, esto no se ajusta a la Constitución, ese artículo no fue diseñado, con ese propósito”, exclamó.

Al criticar el papel del actual Congreso, Cateriano mencionó que durante los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo u Ollanta Humala los anteriores Parlamento planteó una vacancia por incapacidad moral permanente del mandatario.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra: "No maltratemos la buena imagen de las FF.AA"