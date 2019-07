Perspectivas sin la reelección a dos años de un nuevo Congreso

La elección de julio para la nueva conformación de la Mesa Directiva es clave para el futuro del Congreso. Tres analistas responden sobre las variables con miras a los dos últimos años de gestión.

1. Fuerza Popular ganando la presidencia de la Mesa Directiva y recuperando el control del Congreso.

Eduardo Dargent - Politólogo de la PUCP

La agenda interna de Fuerza Popular y las bancadas periféricas.

​Tienen bancadas periféricas que se le aproximan. Si se concreta, vamos a tener bastante más de lo mismo en el manejo de la agenda. Ha quedado claro que Fuerza Popular no es grupo pensando en su legitimidad y en una posible agenda electoral, sino en agendas internas protegiendo a sus miembros o blindando a personas externas para garantizar fidelidad.

Mabel Huertas - Socia de la Consultora 50+1

El enfrentamiento de Fuerza Popular con sus supuestos enemigos

Atizarían la animadversión que la población le tiene al Congreso. El enfrentamiento con el Ejecutivo y con sus supuestos enemigos, como los medios. También impondrían su agenda conservadora y veríamos más intromisión en el sector educación. Otro blanco sería el Ministerio Público, con su interés por atacar al equipo Lava Jato.



José Elice - Director ejecutivo de Reflexión Democrática



Una oportunidad para la rectificación de actitudes

En principio sería la continuación de lo mismo. Por las mismas actitudes de algunos miembros de Fuerza Popular, esto no sería buen escenario. El mejor es uno de consenso, de rectificación de aquellas actitudes que no han sido las más convenientes. El Congreso necesita reencontrarse con la opinión pública haciendo una promesa histórica de mejorar.



2. Fuerza Popular como parte de la Mesa Directiva (con otra fuerza política en la Presidencia)

Eduardo Dargent - Politólogo de la PUCP

Un presidente que se deberá a los votos de Fuerza Popular.

Este escenario el más probable porque en la oposición no todos son amigos ni coordinan tanto. Entonces es más factible conseguir a alguien que ponga la cara diciendo ‘esto no es el fiujimorismo’. Es interesante ver a un presidente que va a tener que marcar distancia pero al mismo tiempo va a deberse a el. Vas a tener a Fuerza Popular manejando la agenda.



Mabel Huertas - Socia de la Consultora 50+1

Una jugada arriesgada tras la experiencia de Salaverry.

Sería lo mismo que si fueran solos. Si alguien se une a Fuerza Popular es porque comparten agenda o son tan pragmáticos como ellos. Ahí tienes un coqueteo con Acción Republicana, a través de Pedro Olaechea, que es una perosna que coincide en muchas cosas con Fuerza Popular. Igual, es una jugada arriesgada porque tras la experiencia con Salarvery tendría que ser una alianza leal.



José Elice - Director ejecutivo de Reflexión Democrática

La importancia del consenso para construir una agenda.

Es el mejor escenario, no importa quién sea presidente si es sincero el consenso. Se debe trabajar por tratar de reconstruir la institucionalidad del Parlamento. Un paso importante sería definir una verdadera agenda legislativa. Se habla de una, pero no la conocemos. Si no hay consenso es difícil que cambie la imagen del Congreso.



3. Relación con el gobierno tras la segunda reforma política.

Eduardo Dargent - Politólogo de la PUCP

Las consecuencias de un Congreso más confrontacional.

Esta dinámica de confrontación no los ha ayudado y les vuelve el futuro más complicado. Si se ponen demasiado confrontacionales pueden obtener otro tipo de reacciones más fuertes desde el gobierno. De repente, ante la no reelección, ya no van a tener ganas de pelear y cerrar el quiosco. Pero también puede ser lo contrario, que quieran sangre y se dediquen a molestar.



Mabel Huertas - Socia de la consultora 50+1

Un Ejecutivo buscando réditos políticos y un Congreso sin reacción.

Se va a mantener en tensa calma hasta que por temas coyunturales el Ejecutivo quiera imponerse. Tienes a un Ejecutivo que se mantiene de acuerdo a coyuntura por réditos políticos, pero también un Congreso sin capacidad de reaccionar. La balanza seguirá favoreciendo a Martín Vizcarra y el podría imponer otro de sus intentos de reforma.



José Elice - Director ejecutivo de Reflexión Democrática

Una nueva agenda del Ejecutivo que busque consenso con el Legislativo.

Está bien el control político sobre el gobierno pero hay matices. El gobierno también tiene que poner de su parte, planteando un agenda nueva que incluya el apoyo del Congreso, un trabajo conjunto. Ojalá el presidente Martín Vizcarra proponga una nueva agenda el 28 de julio y sobre ello pueda buscar cosensos con el Congreso.



4. La agenda legislativa en los dos últimos años.

Eduardo Dargent - Politólogo de la PUCP

Un Parlamento de políticos amateurs sin grandes ideas.

Existe una problemática mayor y es que tenemos un Congreso de políticos amateurs sin grandes ideas. Eso lo convierte en un Congreso sin propuestas de políticas públicas ni grandes reformas. Por eso las grandes reformas las ha propuesto el Poder Ejecutivo. En resumen la agenda legislativa, solo cuando ha venido de afuera, ha conducido a algo, y no se puede esperar cambios con un Congreso de salida.



Mabel Huertas - Socia de la Consultora 50+1

El Ejecutivo con más probabilidades de establecer una agenda.

No ha habido agenda en los tres años anteriores. El gobierno no tiene visión de país y el Congreso no tiene capacidad para agendar leyes de aspectos neurálgicos del país. Hacen leyes reactivas o para nichos, de acuerdo a intereses políticos o para bolsón de electores. El Ejecutivo tiene más recursos de hacer una agenda legislativa.



José Elice - Director ejecutivo de Reflexión Democrática

Lo mejor que puede ocurrir es que legislen lo menos posible.

Deberían enfocarse en trabajar una agenda nacional, el país lo necesita. Aunque con el escenario de la no reelección puede ser que ya no legislen más. Tenemos leyes de sobra y eso hay que corregirlo. Lo mejor que puede ocurrir es que no legislen, que legislen lo menos posible. Menos leyes, mejores leyes.