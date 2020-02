Aunque fueron parte de las conversaciones, el Partido Morado no integrará la lista multipartidaria para la Mesa Directiva del Congreso que encabezará, Manuel Merino de Lama, de Acción Popular. Zenaida Solís, vocera y virtual congresista del Partido Morado, dijo esta mañana que fueron informados sobre esta decisión la noche del martes.

“Si no puede darse, no se da y listo. Supongo yo que se han encontrado más afines que con nosotros y están en su derecho. Habíamos hablado con AP, APP y Somos Perú. Si hubo un cambio de opinión no pasa nada”, insistió.

► Mesa Directiva del Congreso: hoy se presenta lista multipartidaria liderada por Acción Popular

“No ha naufragado (la negociación) A nosotros nos invitaron a conversar para ser parte de la Mesa Directiva y luego, anoche, nos dijeron que no formábamos parte y entonces ya está. No pasa nada", remarcó.

Enfatizó que el asunto del “pacto por la gobernabilidad” creemos que no tiene nada que ver con la Mesa Directiva y sí con todas las bancadas. “Hay que hacer un esfuerzo por convocarlos a todos y hacer ese pacto. Lo haremos. Intentaremos hacerlo”, añadió en Canal N.

¿Por qué las negociaciones no llegaron a buen puerto y se inclinó la balanza por Podemos Perú? Fuentes de El Comercio indicaron que en las demás agrupaciones hay una percepción de desorganización respecto al Partido Morado. Además, trascendió que son vistos como una futura bancada “oficialista” y cercana al Ejecutivo.

Otto Guibovich, vocero de Acción Popular comentó brevemente que “las puertas están abiertas”. “La convocatoria es en el sentido de que hagamos una agenda común más allá de la vicepresidencia. Si queremos darle la vicepresidencia a todos el mundo tendríamos que estar haciendo modificaciones que no son pertinentes”, declaró a El Comercio.

En lugar del Partido Morado, la lista multipartidaria será integrada por Podemos Perú. La fórmula será compuesta por las bancadas de Acción Popular, APP y Somos Perú.

Luiz Valdez, congresista electo y vocero de APP, señaló a El Comercio que la decisión de no convocar al Partido Morado fue de Acción Popular.

“Eso [la decisión sobre el Partido Morado] lo ha tratado Acción Popular. Nosotros desde el inicio les hemos dado el apoyo, la confianza a Acción Popular para que asuma la presidencia del Congreso. Hoy el Perú requiere de consenso”, mencionó. “Las conversaciones o acuerdos, o la elección de bancadas, ha sido de exclusiva responsabilidad de Acción Popular”, agregó Valdez.

Respecto al Partido Morado y Podemos Perú, Valdez mencionó que hallaron coincidencias con ambas bancadas. “En las conversaciones que sostuvimos con el Partido Morado y Podemos Perú creemos que ambas pueden aportar, pero es como el juego de las sillas: solo hay 4 y habían 5 fuerzas que estábamos en la misma línea”, finalizó.