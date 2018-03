PPK y el fin de su ciclo presidencial

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció al cumplir 600 días al frente de Palacio de Gobierno. El mandatario saliente anunció la decisión acompañado por sus 19 ministros, a través de un mensaje grabado, a menos de 24 horas de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir su vacancia.

La dimisión de Kuczynski se vio forzada luego de que la balanza de los votos –hasta hace dos días favorable a él– se inclinara hacia su destitución. Fuerza Popular presentó, entre el martes y el miércoles, diez extractos de grabaciones que implicaban al presidente, a dos de sus ministros, y a tres congresistas del bloque de Kenji Fujimori en conversaciones en las que se negociaba la entrega de obras públicas a cambio de votos contra la moción de la oposición.

Siete fragmentos de esos videos fueron presentados el martes y los tres restantes ayer.

Los últimos audios, difundidos ayer, que implicaban directamente al saliente ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, ocasionaron que APP se pronunciara a favor de la vacancia y que miembros del oficialismo salieran a exigir la dimisión de Kuczynski. El primero fue el legislador Salvador Heresi –secretario general del partido oficialista Peruanos por el Kambio–, seguido por sus colegas Pedro Olaechea, Moisés Guía Pianto y Clemente Flores.

Entre las 9 y las 11 de la mañana, Heresi, Guía y Flores anunciaron que, de no producirse la renuncia de Kuczynski, votarían a favor de la vacancia.

La dimisión presidencial se concretó cuatro horas después a través de un mensaje grabado. Los voceros de Comunicaciones de Palacio de Gobierno negaron la renuncia de PPK durante toda la mañana. Sin embargo, a la 1 p.m. trascendió la información de que él ya había anunciado al Gabinete que dejaba el cargo.

—Decisión tomada—

Kuczynski decidió renunciar en la madrugada del miércoles. Fuentes de Palacio señalaron que el Consejo de Ministros estuvo reunido hasta las 3 a.m. Abandonaron Palacio de Gobierno sabiendo que la suerte estaba echada.



“Ya sabíamos que la cosa estaba complicada, se nos dijo que había poco margen de respuesta. La reacción de Giuffra [en la conferencia del martes] había sido buena, pero la de Kenji no contribuyó”, narró a este Diario uno de los ministros.

(El Comercio)

En la madrugada del miércoles, según las mismas fuentes palaciegas, PPK mantuvo una conversación telefónica con su primer vicepresidente y próximo sucesor, Martín Vizcarra.

El anuncio oficial al Gabinete Ministerial sobre la renuncia de PPK lo hizo la primera ministra Mercedes Araoz a las 9 a.m. de ayer. Ella también les indicó que renunciaría a la jefatura del Gabinete Ministerial, pero no a la vicepresidencia. Una hora y media después, PPK convocó al Consejo de Ministros y les explicó su decisión y el discurso que daría a la nación. En la redacción del mensaje colaboró Alberto Borea, quien iba a volver a ejercer su defensa ante el segundo intento de vacancia y quien también se vio involucrado en los videos difundidos.

Fuentes presentes en la reunión indicaron que tres ministros propusieron que en el discurso se dejara abierta la posibilidad de una convocatoria a elecciones, pero Kuczynski lo descartó.

El mensaje a la nación se terminó de grabar casi a las 2 de la tarde. Mientras se enviaba a los medios el material para su divulgación, se vio a Kuczynski salir de Palacio de Gobierno por la puerta principal, donde se despidió de siete asesores.

En el mensaje, Kuczynski señaló que rechazaba las afirmaciones en su contra “nunca comprobadas”. Además, dijo que las pruebas presentadas por la oposición son “grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas”. “Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”, manifestó.

—Cita de portavoces—

La decisión de PPK originó una reunión de emergencia de la Junta de Portavoces del Congreso. Tras media hora de debate, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, anunció un acuerdo para aceptar la renuncia, pero expresando su rechazo a los términos de la carta.



“La Junta de Portavoces rechaza los términos lamentables de la carta de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski”, anunció. Luego, añadió: “Esta es una crisis que se da por serias denuncias de corrupción, serios cuestionamientos, y finalmente por algunos videos tristes que nos hacen acordar a la peor época del pasado, hace 18 años, con lo cual lamento mucho que algunos no hayan aprendido de la historia, no solo de los errores sino de los delitos”.

Galarreta informó que se comunicó con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien le indicó que el orden constitucional estaba garantizado. También explicó el proceso que se seguirá para la sucesión de Martín Vizcarra [ver infografía adjunta].



“La relación será la misma, como se ha mantenido [con el Gobierno]”, manifestó Galarreta.



Antes del acuerdo de los portavoces, las bancadas izquierdistas y algunos fujimoristas pidieron insistir en votar la vacancia de PPK, tal como sucedió en el 2000 con el ex presidente Alberto Fujimori, a quien no se le aceptó su renuncia.