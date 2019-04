PPK: Sala deja al voto pedido de arresto domiciliario para el ex presidente

La Primera Sala Superior de Apelaciones dejó al voto el pedido para que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cumpla con arresto domiciliario mientras afronta su investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

El Ministerio Público desistió de impugnar el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y dijo que se allanaría al arresto domiciliario.

Dicho planteamiento lo realizó esta mañana ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia que realizó una audiencia para evaluar la situación legal del ex mandatario.

Así también se desistió de apelar la comparecencia restrictiva que se le impuso a Gloria Kisic, ex secretaria de PPK, y Jorge Bernaola. Es decir, ya no insistió en la prisión preventiva de estos y continuarán en libertad.

Como se recuerda, el juez de primera instancia Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, ordenó la carcelería preventiva del expresidente a pedido de la fiscalía.

La fiscalía investiga a PPK por haber realizado acciones y emitido normas para permitir que la empresa Odebrecht acceda a la concesión de la Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3, y al trasvase Olmos cuando fue ministro de Estado el 2001 y 2006, durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo.

A cambio, según el Ministerio Público, la empresa Wetsfield Capital, de propiedad de Kuczynski Godard, recibió pagos por las asesorías que realizó para Odebrecht en esos proyectos.



La noche del jueves se conoció que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) padece de fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de muerte súbita, según detalló un informe médico de la Clínica Angloamericana.

►Odebrecht: Jorge Barata confirmó aportes a campañas electorales en el Perú

-El debate-

Ante el pedido fiscal y debido a que Kisic Wagner y Bernaola Ñuflo se afrontan el libertad el proceso, el tribunal aceptó el desistimiento de la Fiscalía y permitió que ambos investigados abandonen la sala de audiencias.

A continuación, el tribunal escuchó los alegatos de la defensa de Kuczynski, el abogado César Nakazaki, quien argumentó que no existen elementos para considerar que existe un peligro de fuga o de obstaculización a la jsuticia de parte de PPK.

El abogado sostuvo que el comportamiento del Kuczynski ha sido de colaboración, que no tenía la obligación de ir personalmente a entregar documentos solicitados por la fiscalía y que la dirección que entregaron de la contadora Denis Hernández, fue una que encontraron en intenert. "No fue una información falsa", indicó.

Agregó que no existe peligro de fuga por haber pedido permiso para ir a una cita médica en Estados Unidos. Recordó que su patrocinado ha cumplido el impedimento de salida del país durante toda la investigación en su contra (1 año 4 meses).

Nakazaki también argumentó que cuando la persona es mayor de 65 años se debe valorar dicho aspecto. Sobre todo cuando dicho investigado está enfermo; y en el caso de PPK, podría tener un paro cardíaco y muerte súbita. Y, presentó un informe médico de parte.

Finalmente, el abogado solicitó que se revoque la medida de prisión preventiva impuesta contra Kuczynski y a cambio se le imponga comparencia con impedimento de salida del país, o como medida alternativa el arresto domiciliario.

A su turno, el fiscal superior para casos de lavado de activos, Hernán Wilfredo Mendoza, sustentó el requerimiento que tiene como fin preservar la salud del investigado, en este caso Kuczynski.

“Una pretensión es; dado que la defensa tiene tres pretensiones posibles, una es la comparecencia con restricciones y subsidiariamente pide una detención domiciliaria. Nosotros pedido que el debate se centre estrictamente en la posibilidad del arresto domiciliario”, dijo el fiscal.

No obstante, el representante del Ministerio Público aclaró que la fiscalía sigue considerando que los delitos imputados en contra de Kuczynski, son graves.

Que, además, existe peligro de fuga y peligro procesal al haberse acreditado que no tiene arraigo familiar y domiciliario. Que no acude a las citaciones fiscales, que la pena futura a imponerse es graves y que estaría inmerso en una organización criminal.

No obstante, el fiscal indicó que si bien el informe médico que fue presentado por el Ministerio Público -y que fue analizado en la audiencia que se decidió la prisión preventiva contra el ex mandatario- indica que PPK no acredita una enfermedad grave, las conclusiones de ese mismo informe harían presumir que "aparentemente de que esto no es así". Que sí habrían condiciones médicas que se deberían tomar en cuenta.

“Si esto es cierto; lo que informan los médicos legales y lo que presenta la defensa ante ustedes; en cuya buena fe confiamos, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godart debería ser pasible de una detención domiciliaria”, requirió el fiscal.

Cabe precisar que la Fiscalía solicitó que Kuczynski pague la suma de S/. 100 mil soles como caución; mientras que la defensa legal de PPK requirió que la comparecencia restringida, ya sea con impedimento de salida del país o arresto domiciliario, sea menos de 3 años.

PPK se encuentra hospitalizado desde el pasado 17 de abril en la clínica Anglo Americana con problemas cardiacos. Dicho centro de salud recomendó que continúe internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.



El tribunal está presidido por el juez Juan Guillermo Piscoya e integrado por los magistrados Victor Enriquez Sumerinde y Antonio Angulo Morales.

Terminada la audiencia, el abogado César Nakazaki dijo saludar la posición de la fiscalía para allanarse al arresto domiciliario de Kuczynski.

"Vamos a ver la Sala por cuál de las dos opciones va a decantarse. Nosotros estamos planteando una comparecencia con restricciones o un arresto domiciliario. Ya con el allanamiento de la fiscalía el trabajo de la defensa se facilita", dijo.

Miguel Kuczynski, hermano del ex presidente, saludó la decisión de la fiscalía.

Culminada la audiencia visitó a su hermano en la clínica donde permanece internado. Al abandonar dicha institución médica sostuvo que están a la espera de la resolución del Poder Judicial.

Comentó que el ex jefe de Estado "está muy tranquilo". "Él piensa que la fiscalía ha dado un paso en el buen sentido", dijo.

-Lo dicho por Barata no tiene utilidad legal-

De otro lado, Nakazaki se pronunció sobre las recientes declaraciones del ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien ratificó haber entregado US$300.000 a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011.

El ex directivo recordó que la entrega no la hizo directamente con el ex mandatario, sino con la empresaria Susana de la Puente.

“Vamos esperar las declaraciones oficiales que ha dado”, indicó.

Remarcó que, en su caso, la defensa de Kuczynski no fue convocada para ninguna testimonial de Barata, “por tanto, cualquier declaración que se hubiera dado se va a tener que repetir con los abogados presentes”.

“No tiene utilidad legal lo que declare una persona en una investigación donde no haya un defensor. Solo sirve para las personas investigadas con defensor presente”, anotó.