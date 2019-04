Rafael Vela: "No es cierto" que Jorge Barata haya exculpado a Alan García

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, indicó que "no es cierto" que con su declaración de este martes ante la fiscalía peruana, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, haya exculpado al ex presidente Alan García.

Consideró, en esa línea, que lo dicho por la Célula Parlamentaria Aprista se basa en "versiones políticas ajenas a la parte técnica".

"[En Lima, los congresistas del Apra están diciendo que Barata ha exculpado a Alan García] Eso no es verdad. Son versiones políticas ajenas a la parte técnica", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Nosotros hemos sido bastante claros en lo que es nuestra manifestación pública de lo que podemos revelar que ha sido contributiva a esclarecer las hipótesis de investigación que viene desarrollando el Ministerio Público", señaló.

Más temprano, la Célula Parlamentaria Aprista manifestó en conferencia de prensa que con lo declarado por Jorge Barata se prueba que el ex mandatario Alan García "era inocente".

"El señor Barata ha afirmado en forma clara y contundente que nunca Alan García le solicitó, ni le insinuó, ni le pidió dinero alguno y que nunca le entregó, le mandó o le envió dinero alguno. Ese ha sido un tema absolutamente claro y contundente hoy", indicó Mauricio Mulder.

"Barata ha declarado en Brasil, ante los fiscales peruanos, que Alan García nunca le pidió suma alguna para él o para el Partido Aprista, directa ni indirectamente. Alan es inocente", dijo Jorge del Castillo.



El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó esta mañana que la constructora brasileña aportó 200 mil dólares a la campaña presidencial del Partido Aprista el 2006 a través de Luis Alva Castro.

Barata detalló que a Alva Castro le asignaron el nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2). De acuerdo a documentos de la Caja 2, a los que El Comercio tuvo acceso, Odebrecht depositó US$100.000 en dos armadas: US$60.000 a ‘Laque’ y US$40.000 al Partido Aprista.