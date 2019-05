Vela sobre Villarán: Estamos ante un grave caso de lavado de activos y corrupción

El fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, señaló que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y su ex gerente municipal, José Miguel Castro, deben continuar bajo prisión preventiva por la existencia de nuevos elementos de convicción que permiten sospechar, no solo que la ex burgomaestre mintió, sino que existió una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima.

"Vamos a decir las cosas como son y vamos a entender que estamos ante un gravísimo caso de lavado de activos, corrupción de funcionarios, donde la investigada Susana Villarán ha tenido un comportamiento errático, mendaz [mentiroso] y de ninguna forma proclive a la colaboración con el sistema de administración de justicia", señaló el fiscal en la audiencia ante la sala de apelaciones.

El fiscal sostiene que ya hay elementos que corroboran que Susana Villarán, José Miguel Castro y otros solicitaron dinero a las empresas Odebrecht y OAS. "Es por ello que la fiscalía le imputa graves elementos de lavado de activos y corrupción", dice.



Rafael Vela respondió así al abogado de Susana Villarán, Iván Paredes, quien cuestionó la presentación de nuevos elementos a la investigación como los audios de Gabriel Prado y que no se haya valorado la conducta de su defendida de no haber buscado huir de la justicia.

El fiscal superior enfatizó que Susana Villarán, José Miguel Castro y otros investigados solicitaron a la empresa Odebrecht y a OAS tres millones de dólares a cada una para financiar la campaña del No a la revocación.

"(Odebrecht y OAS) tenían obras públicas pendientes y la señora Villarán lo sabía claramente. Por eso a través de colaboraciones eficaces se han incorporado nuevos elementos que vigorizan la gravedad de los cargos y la existencia de una aparente organización criminal que lo que buscaba era, en principio, a todo costo, permanecer dentro de la gestión pública y, en segundo lugar, aprovecharse de esos recursos ingresados a sus propias economías", manifestó Vela Barba.

Al inicio de la audiencia, el fiscal también presentó como nuevos elementos declaraciones que recabó el Ministerio Público de Gabriel Prado, ex gerente de seguridad ciudadana de la gestión de Susana Villarán, y los audios que este último entregó y que implicaban a la ex burgomaestre y a José Miguel Castro.

"(Estos audios) le dan contexto a otros que están vinculados a elementos de pertenencia a una organización criminal [...] Las colaboraciones eficaces vigorizadas con las empresas Odebrecht y OAS han presentado una perspectiva diferente [...] La sospecha grave ahora existe y esa dimensión exige al Ministerio Público tomar las precauciones", comentó.

Susana Villarán estuvo presente en la audiencia luego de ser trasladada desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos hasta el Cercado de Lima. Ella cumple 18 meses de prisión preventiva desde el 14 de mayo último.