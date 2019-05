"La decisión de ir al Congreso fue una señal política del presidente Vizcarra"

La vicepresidenta Mercedes Araoz aseguró que la decisión del presidente Martín Vizcarra de acudir al Parlamento este martes para justificar la inasistencia del primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a la Comisión de Constitución fue una señal política del mandatario.

La también legisladora de Peruanos por el Kambio indicó que este gesto político es totalmente válido y lo comparó con el que tuvo la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), cuando mandó al archivo el proyecto de reforma política sobre la inmunidad parlamentaria.

"La decisión de ir fue una decisión del presidente porque es una señal política totalmente válida, como la que tuvo Rosa Bartra cuando decidió que vaya al archivo, en vez de haber apoyado su propio dictamen, que era muy bueno. Las señales políticas van hacia la gente, obviamente, y no al consenso", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Con el presidente hemos estado hablando del tema desde ayer. Él sí sentía que había sido una señal del Congreso de no querer ir por este camino de las reformas, cuando es el momento y la oportunidad de hacerlo porque ni el presidente ni nosotros los congresistas vamos a ser reelegidos", consideró Araoz.

Como se recuerda, este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario, quien justificó que sus ministros no se presentarían en dicho grupo de trabajo por no darse las condiciones adecuadas y exhortó a la Comisión de Constitución a discutir la reforma política "sin trampas".



En otro momento, Araoz dijo creer que, pese a lo sucedido, "el Ejecutivo no cierra la posibilidad del diálogo" en torno a la reforma política y señaló que existe en el Parlamento la voluntad de abordar "con más detalle" este tema.

"Dentro de mi libertad de opinión, puedo manifestar que de los dos lados tenemos que sentarnos a alcanzar un diálogo. Hoy no estaban las condiciones dadas para llegar a consensos. Eso no cierra la posibilidad del diálogo, el diálogo está abierto y hay gente que quiere dialogar", indicó.

"Creo que hay mucha gente dentro del Congreso con la voluntad de ir a un espacio donde se pueda hablar de este tema y otros de la reforma política con más detalle", añadió.