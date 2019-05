Velásquez sobre críticas al programa de Vilcatoma: "Quieren amordazarla"

Mientras el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, evitó pronunciarse sobre el caso de Yeni Vilcatoma, el congresista Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista), afirmó que las críticas al programa de TV que dicha legisladora tiene en el canal del Congreso solo buscan “amordazarla” y muestran “intolerancia” a la diversidad de opiniones.

Ayer, las bancadas de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú y Liberal cuestionaron la “parcialización” con la que dirige Yeni Vilcatoma el espacio televisivo llamado “Sin corrupción”, por lo que solicitaron al presidente del Congreso que se tomen “medidas correctivas”.

"Es una muestra de intolerancia y creo que la congresista Yeni Vilcatoma tiene todo el derecho de tener un programa y expresar su [opinión]… si el Congreso que es un ágora en donde se crean ideas y se contraponen posiciones políticas, es capaz alguien de levantar una voz de intolerancia, por favor…”, refirió Velásquez a El Comercio.

El legislador aprista remarcó que corresponde a la Tercera Vicepresidencia del Congreso administrar el canal de televisión de ese poder del Estado y a la Mesa Directiva resolver las solicitudes de los otros congresistas que también están solicitando su espacio en TV.

“[…] Quieren amordazarla, ella tiene una posición, como la tienen los que están cuestionando su programa. Y muchas de esas personas que hoy día cuestionan usan las plataformas del Congreso administrativas para hacer sus actividades, sus eventos o encuentros y nadie dice por qué ellos y nosotros no. Cada uno tiene su estilo de trabajo”, aseveró.

Para Velásquez Quesquén, el argumento de que se usa recursos del Estado para emitir posturas personales no tendría asidero. “¿Y acaso el presidente [Vizcarra] cuando critica en su condición de presidente al Congreso nosotros le decimos que se debe despojar de su función? O cuando utiliza una obra, ¿no hemos visto cuando se ha ido a inaugurar una obra exige o cuestiona al Parlamento?”, justificó.

El parlamentario no solamente rechazó “las muestras de intolerancia sino que le doy mi absoluto respaldo”.

─Con licencia─

Quien no brindó su respaldo a Yeni Vilcatoma fue el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino. Este Diario buscó recoger la postura que tienen en su bancada sobre el tema, pero evitó pronunciarse.

“Con la congresista Vilcatoma no tenemos ninguna relación porque ella pidió justamente su licencia de la bancada. [...] La bancada no tiene conocimiento del tema. La bancada no tiene ninguna relación con la congresista Yeni Vilcatoma y ese programa. Así que yo me reservo opiniones”, aseveró.