El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, se pronunció sobre la reciente decisión del pleno de la institución que declara como “cosa inconstitucional” el hacinamiento carcelario.

Rechazó que dicho pronunciamiento sea un tema “abstracto”, pues consideró que los derechos como la libertad de expresión o de la vida de las personas, están consagrados en la Constitución.

“Lo que pasa es que cuando se habla de los derechos constitucionales, lo más importante es el derecho a la vida de las personas y -con el hacinamiento- se está yendo contra ese derecho. Personas que no tienen colchón donde dormir, que no tienen luz natural, que están siendo hacinadas; ese es el problema fundamental, no se trata de detener a personas para estar en contra del derecho a la vida”, anotó.

Por ello mencionó que según el fallo, si en un lapso de cinco años, seis de los penales con mayor hacinamiento en el Perú, continúan con dicha problemática, deberán ser cerrados y el Estado tendrá que decidir qué se hará con dicha población carcelaria.

“El gran error es que se está aumentando el número de detenidos; hemos pasado de 80 mil a 90 mil detenidos y eso es una barbaridad que está vinculado a las prisiones preventivas", exclamó.

"Los poderes del Estado tienen que ser consecuentes, no se puede decir que la gente vaya a investigación con prisión por 36 meses, sin saber si son o no culpables. Eso atenta contra un derecho fundamental de la vida”, remarcó.

Consideró que si se quiere implementar esa fórmula (prisiones preventivas) tienen que haber los centros penitenciarios con adecuada infraestructura o adoptar la política del grillete.

Caso Antauro Humala

De otro lado, estimó que el recurso de hábeas corpus presentado por el etnocacerista Antauro Humala, será resuelto en junio por el pleno de la institución.

Humala Tasso, quien cumple una condena por el caso ‘andahuaylazo’, interpuso un recurso, a través de su defensa legal, solicitando ser trasladado a un centro hospitalario ante el riesgo del coronavirus o Covid-19. Su pedido ya fue rechazado en dos instancias del Poder Judicial.

Ferrero Costa, quien es ponente en dicho caso, sostuvo que inicialmente la demanda había sido ingresada a la Sala 2 del TC presidida por él. Sin embargo, se dispuso que sea derivada para el análisis del Pleno.

“La hemos derivado para una audiencia. Las audiencias se ven siempre un día miércoles, hay que programar cuál miércoles será, eso aún no lo sé, pero la vamos a ver en el pleno del Tribunal Constitucional, los siete magistrados. Ya entregué la ponencia, y en junio de todas maneras se resolverá lo ante posible”, dijo a El Comercio.

