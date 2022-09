En su videocolumna de este viernes, Fernando Vivas comenta sobre la actuación que tuvo el actual titular de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, cuando estuvo al frente del sector Vivienda. El ministro es investigado por la fiscalía por el presunto delito de organización criminal.

El periodista de El Comercio considera que Alvarado “era el trofeo de los chotanos mucho más que Juan Silva (ex MTC)”.

“Vimos que el Ministerio de Vivienda y su ministro Geiner Alvarado- que fue recomendado por personajes como Nenil Medina, alcalde de Anguía, y Salatiel Marrufo, un personaje clave y -se ha prestado mejor para el nivel de ambiciones y de capacidad logística de esta mafia asentada desde Chota y con estos contactos hechos en Chiclayo”, opina Vivas.

Vivas explica que, mientras en el MTC “las obras son de mayor envergadura e involucran regiones enteras o varios distritos” y “los proveedores no suelen ser uno cómo Espino”, en Vivienda el manejo es distinto. “(Vivienda) tiene proyectos más pequeños donde puede entrar a tallar un solo alcalde y un solo proveedor, entonces eso se presta más para la improvisación de este grupo [...] Esta mafia que no tiene esos niveles de organización y experiencia, en cambio Vivienda - me decía un exministro del sector”, añade.

“La improvisación que también incluye una falta de cuidado, de la que- en parte - no debemos lamentarnos sino declararnos afortunados porque permite descubrirse y deshacerse más pronto, como estamos viendo con la velocidad de un gobierno, que apenas tiene año y mes, ya está siendo investigado por fiscalía, no solo con indicios sino con pruebas”, dice el periodista.

Para Vivas, ”el mejor capital de Geiner Alvarado era el perfil bajo y con eso pasó desapercibido”. Remarca que se espera “su inminente censura y que la fiscalía tome una acción más decidida contra él”. “Sería el segundo, luego de Juan Silva, ministro objeto de una acción legal de máximo impacto”, sentencia.