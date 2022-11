En su videocolumna “Tras la verdad” de este miércoles 30 de noviembre, el analista político Gonzalo Zegarra se refiere a la actual crisis política y al choque entre dos poderes del Estado: el Congreso y el Ejecutivo.

El martes, en el Congreso se presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y se interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de competencia y una medida cautelar contra la interpertación del Gobierno sobre la cuestión de confianza.

A todo esto se suma que -dentro de los 30 día de su juramentación al cargo- la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, debe acudir al Congreso para solicitar el voto de investidura, que equivale una cuestión de confianza.

“¿Qué escenarios se abren? Es difícil saber como actuará el Congreso, que es un agente político ambiguo y algunos lo consideran un aliada del Ejecutivo porque hasta ahora a pesar de todas las evidencias no ha vacado al presidente y otros, en cambio, dicen que es un poder obstruccionista, que no deja gobernar, con lo cual no estoy de acuerdo”, expresa Zegarra.