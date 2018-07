Yeni Vilcatoma: su antes y después con Fuerza Popular

Casi dos años han pasado desde que, en setiembre del 2016, la congresista Yeni Vilcatoma renunció a Fuerza Popular, dejando impregnadas en las huellas de su salida duros mensajes contra dicha bancada. Sin embargo, las acusaciones de “dictadura de la mayoría”, “linchamiento”, “falsas promesas de campaña”, entre otras, parecen haber quedado atrás ahora que la legisladora se ha reintegrado al grupo parlamentario para postular a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva.

Aunque tras su salida, Vilcatoma arremetió contra Fuerza Popular, su retorno viene precedido de momentos en los que defendió a la bancada, recibió apoyo de sus integrantes para presentar proyectos de ley e incluso votó en la misma línea que los parlamentarios de la agrupación anaranjada en diversas sesiones de pleno.

(Twitter)

—Antes—

Yeni Vilcatoma obtuvo un escaño en el Congreso tras postular con el número 2, detrás de Cecilia Chacón y antes de Kenji Fujimori (ahora no agrupado), en la lista de candidatos de Fuerza Popular por Lima.



Pero Vilcatoma permaneció en la bancada poco menos de dos meses. Su renuncia se dio en medio de discrepancias internas que tuvieron como protagonistas también a Úrsula Letona y Héctor Becerril, a quien incluso denunció ante la Comisión de Ética por una supuesta amenaza de frustrar sesiones de la Comisión de Fiscalización, que por entonces ella presidía. Esto conllevó a un proceso disciplinario interno en su contra, que ella calificó de “arbitrario”. Esa fue la gota que derramó el vaso y la parlamentaria optó por renunciar el 16 de setiembre del 2016.

Aquella noche, Vilcatoma se retiró de la reunión en la que la bancada discutía su situación. "Sí, así es [me fui de Fuerza Popular]. Me he retirado de la bancada. Se lo he comunicado a la señora Keiko Fujmori. Le dije que no podía someterme a un proceso disciplinario arbitrario. Agradezco su confianza. Siempre voy a estar agradecida con ella", señaló entonces a RPP.

Tras su alejamiento, Yeni Vilcatoma disparó críticas a la bancada. Consideró que el proceso de su salida fue un “juicio popular” y un “linchamiento”. Además, a inicios de noviembre del 2016 manifestó a El Comercio que Fuerza Popular estaba cometiendo abuso de poder en el Parlamento y que “hizo falsas promesas en campaña”, ello en referencia a su proyecto de ley para crear una procuraduría general autónoma.

“Nos encontramos ante la dictadura de la mayoría. Lo que se dijo en campaña de manera reiterada por plazas, mítines, parques y medios de comunicación era que se iba a escuchar la voz de las minorías y se iban a dar consensos en base al diálogo, pero lo que estamos viendo hoy es que esa mayoría avasalla”, incluso dijo. Luego, aseveró también que se arrepentía de haber creído en Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

—Después—

Luego de su salida de Fuerza Popular, Vilcatoma afirmó en reiteradas ocasiones que se mantendría como una congresista independiente y fiel a sus principios. Incluso lo hizo la noche del martes a través de un mensaje en Twitter y la mañana de este miércoles lo ratificó antes de las 7 a.m. en declaraciones a RPP, acotando que su inclusión en la lista de la bancada para la Mesa Directiva era “coyuntural” y “de ninguna manera” significaba una reincorporación al grupo parlamentario.



(Twitter)

Y a través de Twitter, ante la tacha presentada contra la lista de Fuerza Popular, la parlamentaria insistió en que representa a congresistas independientes.

Lo cierto es que, finalmente, se dio un rápido proceso interno en la bancada que incluyó la solicitud de Vilcatoma para retornar a la misma y la decisión de esta de aceptarla.

Sin embargo, previamente, Vilcatoma ya venía dejando atrás sus diferencias con Fuerza Popular. Incluso, en diciembre pasado, defendió la posición de la bancada respecto a las intenciones por aquella ocasión para destituir al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“Yo dije lo que tenía que decir. Después hice una reingeniería de mi trabajo y volví con una postura cordial con los 129 congresistas [...] Yo no me puedo ir con otra bancada, porque tengo que ser leal a esa gente que ha votado por mí, los partidarios; las bases siempre me recibieron bien”, dijo incluso Vilcatoma a este Diario.

Con su renuncia a Fuerza Popular, Vilcatoma dejó de ser titular de las comisiones de Fiscalización, Constitución, Inclusión Social, Justicia y de la Comisión Permanente. También quedó fuera de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, como parte ya de una mejor relación, la bancada le dio posteriormente cupos en la Comisión de Constitución y el grupo investigador del Caso Madre Mía.



Otras muestras de un acercamiento se dieron con las firmas de legisladores de Fuerza Popular para que ella pudiera presentar proyectos de ley, así como su decisión de votar en forma similar a la bancada en diversos plenos del Parlamento.