Yeni Vilcatoma dijo que CNM “blindó” al fiscal de la Nación

La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma manifestó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) “blindó” al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al haber archivado por unanimidad la denuncia que planteó en su contra en noviembre pasado.

“En su desesperación por blindar al fiscal han sostenido que no hay indicios. ¿Cómo que no hay? Yo presenté 18 escritos pidiendo información, documentación que existe en la fiscalía, pero simplemente el CNM no quiso pedir”, expresó.

Como se recuerda, la congresista presentó una denuncia contra el fiscal de la Nación por haber designado al fiscal Hamilton Castro en la dirección del equipo especial que investiga a el Caso Lava Jato, cuando anteriormente había estado a cargo de indagaciones que “no dieron ningún resultado revelador”.

“Hay serios cuestionamientos respecto a la labor del Ministerio Público. Se ha evidenciado en esta labor política de salvar al presidente PPK. Mi queja redunda exactamente en la forma indebida en la que el fiscal de la Nación nombró a un fiscal a dedo”, explicó en RPP.

Yeni Vilcatoma consideró que el CNM debió aperturar investigación para escuchar los descargos de Pablo Sánchez y así demostrar “con documentos” si ella está equivocada.

“Los amigos del fiscal de la Nación lo han blindado. Yo ya tenía conocimiento de este acuerdo que se había tomado hace más o menos un mes de permitirle al fiscal de la Nación llegar a mayo sin ningún tipo de apertura de investigación”, reveló.



