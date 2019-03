Yonhy Lescano y otros congresistas acusados de acoso recientemente

La Comisión de Ética Parlamentaria tendrá una sesión extraordinaria este martes con el fin de evaluar el presunto caso de acoso del que se responsabiliza al congresista Yonhy Lescano (Acción Popular).

Cabe recordar que el último viernes una periodista denunció oficialmente ser víctima de acoso sexual por parte del congresista Yonhy Lescano. La agraviada, para sustentar su denuncia, presentó diversas conversaciones vía WhatsApp que presuntamente le envió el parlamentario del símbolo de la lampa.

► Editorial: Donde habitaba el silencio

► Defensoría exige investigación prolija tras acusación contra Yonhy Lescano



Al respecto, el parlamentario dijo el último viernes no temer ser desaforado del Congreso de la República, puesto que, según aseguró, tiene pruebas de que él no ha acosado a ninguna periodista.

"No temo al desafuero, ahí están las pruebas. [...] Yo no tengo ninguna mala intención y no he actuado ilícitamente nunca. Acá estamos demostrando que no hay responsabilidad de ningún delito", dijo a la prensa.

Sin embargo, en lo que va del periodo legislativo, ya van hasta tres denuncias por presunto acoso que involucran a integrantes del Congreso. Además de Lescano, los legisladores de Fuerza Popular Moisés Mamani y Luis López Vilela se vieron implicados en denuncias similares.

-Moisés Mamani-

El 12 de noviembre del 2018, se conoció que el congresista de la bancada naranja fue desembarcado de un vuelo de la aerolínea Latam proveniente de Juliaca con destino a Lima por orden del capitán del avión, luego de que este recibiera un reporte de la jefa de cabina sobre presuntos tocamientos indebidos en su contra.

Ante la imputación, el parlamentario representante de Puno negó los hechos y calificó la denuncia como "falsa y tendenciosa", además, esgrimió que sufrió una descompensación producto de la diabetes que padece.

El siguiente lunes tras conocerse el hecho, la agraviada interpuso una denuncia contra Mamani, siendo la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la que inició las indagaciones del caso. Al paralelo, la Comisión de Ética Parlamentaria inició una investigación preliminar con el fin de aclarar el caso en el foro legislativo.

Mientras estas indagaciones procedían, Fuerza Popular decidió suspenderlo temporalmente.

El 4 de diciembre último, la Comisión de Ética decidió por unanimidad recomendar al pleno del Congreso suspender por 120 días a Moisés Mamani. De igual modo, la fiscalía solicitó al Poder Judicial el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista.

Finalmente, el pleno del Congreso aprobó a inicios de diciembre la recomendación de Ética. Además, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso declaró por unanimidad procedente en febrero la solicitud del Poder Judicial para levantar su inmunidad.



-Luis López Vilela-

La congresista Paloma Noceda (Acción Popular) denunció el 12 de diciembre del 2018 haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un colega de Fuerza Popular. Esto durante el debate sobre la suspensión por 120 días al también parlamentario de esa bancada, Moisés Mamani.

"Yo quiero contar una experiencia personal. El primer día que vine al Congreso, en la primera sesión, luego del Ponche de los Libertadores, me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice 'qué bueno que haya gente como usted acá para que nos alegre el panorama'", reveló Noceda durante su intervención.

Posteriormente, la legisladora interpuso una denuncia en la Comisión de Ética Parlamentaria contra este parlamentario, que resultó ser su colega Luis López Vilela (Fuerza Popular).

Ante esto, el represente de Piura negó los hechos. “Estoy negando rotundamente toda la denuncia que está haciendo la congresista. Tendría que demostrar todos los actos que está haciendo en mi contra. Si no, tendrá que ser denunciada por difamación”, dijo López Vilela.

Sin embargo, la denuncia prosperó en la Comisión de Ética y multiples testigos corroboraron los dicho por la congresista Noceda. Finalmente, el grupo de trabajo recomendó al pleno del Parlamento suspenderlo por 120 días.

Desde la tienda naranja, se intentó reducir esta sanción por una menor, ya que algunos legisladores de Fuerza Popular la consideraron exagerada, pero este pedido no prosperó en la votación en el pleno, donde se decidió por amplia mayoría suspender a López Vilela.

Votaron en contra:

Fuerza Popular:

Wilmer Aguilar

Víctor Albrecht

Percy Alcalá

Betty Ananculi

Gladys Andrade

Tamar Arimborgo

Rosa Bartra

Héctor Becerril

Karina Beteta

Joaquin Dipas

Carlos Dominguez

Miguel Elías

Luis Galarreta

Juan Carlos Gonzáles

Úrsula Letona

Mártires Lizana

Mario Mantilla

Guillermo Martorell

Elard Melgar

María Melgarejo

Marco Miyashiro

Federico Pariona

Luz Salgado

César Segura

Milagros Takayama

Carlos Ticlla

Miguel Torres

Gilmer Trujillo

Carlos Tubino

Roy Ventura

Francisco Villavicencio

Juan Yuyes

Modesto Figueroa

Freddy Sarmiento

Segundo Tapia

*Luis López Vilela no registró su respuesta.

Célula Parlamentaria Aprista:

Elías Rodríguez

Peruanos por el Kambio:

Clemente Flores

Cambio 21:

Clayton Galván