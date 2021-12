Conforme a los criterios de Saber más

¿Estamos ante una creciente tendencia del ‘panetonporn’? ¿Acaso cada vez son más atrevidos y alejados del más clásico dulce de Navidad relleno solo de pasas y frutas? Algunos fueron creados para quienes no gustan del panetón tradicional, otros elaborados como un homenaje o, simplemente, como capricho navideño.

Conoce en esta nota los más audaces de este 2021 y cómo comprarlos. ¡Apúrate que se acaban!:

1. Panetón por partida doble

El panetón de La Gelaterie es de los más originales del año. Se trata del tradicional panetón con frutas y pasas, pero relleno de abundante y delicioso helado artesanal con sabor, también, a panetón. Ideal para el verano navideño o para renovar la mesa del año que se va. Esta versión nace ante la búsqueda de diversidad y nuevos sabores de los consumidores peruanos, por ello La Gelaterie creó este nuevo estilo con toques de vainilla, frutas confitadas, almendras y trocitos de cerezas. La decoración lleva un baño de chocolate bitter premium, líneas blancas de chocolate blanco, almendras tostadas y cerezas en almíbar.

Panetón de La Gelaterie. (Fotos: La Gelaterie)

Se puede pedir para llevar sin temor a que se derrita, pues cada caja viene protegida y con las indicaciones necesarias para una correcta refrigeración. Vale la pena pedir esta versión de panetón por partida doble, no solo para probar el pan dulce navideño por excelencia con helado artesanal, sino para ‘salir de la caja’ y entrar a un nuevo mundo de pasas y frutas.

Datos:

La Gelaterie es una empresa peruana con 4 años en el mercado enfocada en el rubro de helados artesanales.

Pedidos: WhatsApp 951410796 y redes sociales Facebook e Instagram: @LaGelaterie

Ojo que quedan pocas unidades

2. Panetón-ton-ton, el reguetonero

¿Cuántas veces se tiene la oportunidad de tararear un reguetón mientras se come panetón? Bueno, el panetón de La Bambina de Rovegno viene con un pegajoso reguetón en la caja y el QR para bailar hasta abajo mientras se goza con un buen trozo de panetón relleno de fudge y nutella y cubierto de chispas de chocolate. Al cortar cada pedazo se desborda un exuberante relleno elaborado por la talentosa cantante y modelo Arianna Rovegno. Su padre, Lucho Rovegno, nos cuenta que cuando Arianna comenzó a estudiar repostería practicaba en la famosa panadería. Entre cremas, menjunjes y otras pruebas de sabores salió el fudge y nutella que ahora rellena La Bambina con la masa de panetón idónea para acompañar y equilibrar el abundante dulce.

Datos:

Adquiérelo por la app Pedidos Ya y por WhatsApp +51981007090

Instagram: labambinaderovegno

3. Sofisticados y con loche

Los panetones artesanales creados por el chef Carlos Testino para la marca Isidro son elegantes desde su presentación. Se trata de dos versiones de diferentes sabores visualmente impresionantes, como si fueran unas piezas de arte con sabores distinguidos y cremosos por los bordes. Cada panetón llega dentro de una caja perfecta para regalar y la descripción de los ingredientes de cada uno. Aquí los detallamos:

Panetón de cacao, crema de naranja y chocolate de leche, pasta de pistachos, chantilly de chocolate, glaseado bitter y pistachos tostados.

Panetón de loche, compota de albaricoque y ron, crema de coco y amaretto, baño de chocolate blanco y lima confitada.

Las dos opciones de panetones del chef Carlos Testino para esta Navidad. (Fotos: Isidro Bistró Limeño)

Testino nos cuenta que ambas presentaciones nacieron inicialmente para las personas que no gustan del sabor clásico del panetón relleno con pasas y frutas, y quieren algo diferente por Navidad, aunque esa delicadeza de sabores está hecho para satisfacer todos los paladares. “Terminé creando una variación”, nos dice Testino respecto a estas deliciosas versiones inspiradas en los panetones tradicionales. El original uso del zapallo loche crea una marca característica que lo diferencia en primera de otras propuestas. “El zapallo loche es uno de esos productos versátiles que puedes deshidratar y convertir en harina, hacer purés, crocantes, crear pan y panetones como en este caso. Es un producto súper versátil y muy sabroso”. El chef recomienda acompañar estas delicias con helado.

Datos:

Precio: S/ 85

Realizar tu pedido con un día de anticipación al (01)6111243 / (01)611-1234 o isidro@isidrobistro.pe

Instagram: isidrobistrolimeno

4. Superficie crocante y chocochips saltarinas

“Es el panetón que siempre soñé”, así describe Patty Ku al panetón de Ku Artisan Baker hecho realidad, con abundancia de chispas de chocolate que al cortar un trozo se resbalan por las hebras como queriéndose escapar. “Me encanta el panetón y los dulces, pero siempre encontraba panetones con frutas confitadas y pasas y la verdad es que no me encantan las pasas, siempre las terminaba sacando”, recuerda Ku antes de crear el panetón a su medida y a la de muchos otros ‘antipasas y antifrutas’. Fue así que con ayuda de un panadero especialista crearon la receta de un panetón con crocante de almendras por encima, sin pasas ni frutas ni nada más que abundantes chocochips, suave y húmedo. Al abrir el paquete el olor a panetón sale de inmediato. Esta versión no lleva aditivos, es súper natural y artesanal. Además, es entregado con un vistoso empaquetado, lo que lo hace ideal como regalo navideño.

Especial de Navidad de Ku Artisan Baker. (Foto: Ku Artesan Baker)





Datos:

Precio: S/ 70, dos por S/ 130. Pack con prosecco: S/ 120

Pedidos: Vía WhatsApp 922529684 / 975517376; por Instagram al DM de ku_artisanbaker. Correo: baking@pattyku.com. Llegan a todos los distritos, preguntar el recargo por delivery según ubicación.

5. El regalo perfecto

Al abrir el empaque lo primero que se siente es el olor a Navidad. El panetón de Osteria Convivium es visualmente hermoso por fuera y delicioso por dentro. “Está hecho de masa madre y relleno solo con pasas”, nos dice Miguel Hernández de Convivium. “Le colocamos un glaseado de pistacho con praliné de frutos secos y nibs de cacao, damascos y pistachos”, agrega Hernández, una dulce combinación que le da una sensación crocante a la superficie, además de un aroma especial y una hebra perfecta. Viene con una hermosa presentación ideal para regalar.

Una hermoso panetón de Osteria Convivium. (Foto: Osteria Convivium)

Datos:

Precio: S/ 56

Pedidos: WhatsApp https://bit.ly/3CwpD1T

Instagram: osteriaconvivium

6. Full chocolate de taza

¿Qué mejor que una taza de chocolate caliente para acompañar el tradicional panetón? Pero, ¿qué pasa si ese sabor del chocolate viene dentro del panetón? Esta locura de sabores se le ocurrió a The Chocolate Brownie en su nuevo panetón relleno de brownie y fudge sabor chocolate caliente, una nueva versión lanzada para esta Navidad que conserva las pasas y frutas. “En The Chocolate Brownie quisimos darle un giro al tradicional panetón de pasas y frutas para fusionar las preferencias de los consumidores en un único producto, el brownieton de chocolate caliente”, sostuvo Giulianna Lococo, dueña de la empresa. Esta marca peruana especialista en postres realizados a base de brownie encontró en este diseño una fórmula auténtica de su propio panetón. Además, para seguir con la sintonía del chocolate caliente, el panetón viene decorado con marshmallows flambeados y cobertura de chocolate al exterior. ¡Una delicia!

Con relleno de chocolate de taza. (Fotos: The Chocolate Brownie)

Datos:

Pedidos: https://thechocolatebrownie.com/categoria-producto/navidad/

Para quienes se enamoraron del lanzamiento del año pasado, el brownieton de nutella sigue a la venta

Ambas versiones de brownieton están disponibles solo en diciembre y se ofrecen en 2 tamaños, el mini (personal) y el grande (6-8 pedazos).

