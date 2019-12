Carreteras que atraviesan montañas de hasta 5, 000 metros de altura, arena y dunas que se extienden por kilómetros, caminos lodosos y rocosos, el territorio peruano tiene de todo para poner a los conductores y vehículos a prueba. Por eso alberga a los rallys más extremos como el Dakar, Caminos del Inca, el Raid de Ica y es un paraíso para los amantes del off road.

Las tres regiones naturales del país les ofrecen a los buscan aventura un sinfín de obstáculos y de todos los niveles. Puedes poner a prueba las tracciones de tu auto en las pendientes del desierto de Ica, o testear su estabilidad en terrenos rocosos, cruce de ríos o trayectos con barro como los que se encuentran en la sierra y la selva.

Considerando ello, Mitsubishi acaba de presentar la quinta generación de la L200, una pick que ya destacaba por su performance en el rubro de agroindustrias, minería, telecomunicaciones, entre otros. Para esta versión la casa automotriz incorporó un nuevo motor MIVEC 2.4l con una potencia de hasta 178 /3.500 Hp/ Rpm, una caja de trasmisiones de 6 velocidades y selector electrónico.

Con esto, la All New L200 ofrece gran performance en caminos de grava, complicadas trochas y carreteras en mal estado. Además, sus excelentes ángulos de entrada y de salida, junto a su capacidad de circulación por gradientes de hasta 45°, la convierten en una pick up todo terreno, ideal para recorrer cada rincón del país.

Deportivo y elegante

Pero Mitsubishi no solo buscó crear una gran herramienta de trabajo y un vehículo para los amantes del off road, sino que se empeñó en ofrecer un look moderno y comodidad para adaptarse al día a día. Su cabina es la más amplia del mercado y cuenta con 25° de inclinación para la segunda fila. No solo es espaciosa, sino que también está equipada con asientos de cuero, timón ergonómico y una pantalla táctil para garantizar el entretenimiento a bordo.

Su diseño exterior presenta el ‘Advanced Dynamic Shield’ que, con su robusta delantera cromada, le da una apariencia moderna para destacar en la ciudad o en el campo. Por todo esto, la All New L200 de Mitsubishi es la combinación perfecta para los buscan un vehículo de uso diario y aman el todo terreno.

PUBLIRREPORTAJE