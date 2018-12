¡Matemáticas divertidas!: 5 plataformas para entender mejor los números

¿Qué tienen en común Toy Story, Valiente, Up, Wall-E, Ratatouille? Son exitosas películas animadas del estudio Pixar, pero también creaciones que no hubieran podido existir de no ser por las matemáticas. En 2014 el Físico Tony DeRose, conocido como una de las más respetadas “mentes matemáticas de Pixar”, protagonizó un video que se viralizó en Youtube, en el que explicaba al detalle cómo, a través de la geometría, dio vida a todos los personajes de estas películas. Suena muy divertido, pero la verdad es que normalmente no asociamos a las matemáticas con algo entretenido, sino todo lo contrario.

A lo largo de la historia las matemáticas han ocupado un lugar predominante en los planes de enseñanza en las escuelas en todo el mundo, pero también es una asignatura que complica la vida de la mayoría de estudiantes de primaria y secundaria. Esto hace que olvidemos que esta ciencia aporta una serie de beneficios a nuestro desarrollo personal integral.



A continuación, te ofrecemos 5 apps y webs para reforzar de forma entretenida todo lo aprendido en matemáticas en el aula:



Educatina

Plataforma web que ofrece más de 3.000 videos didácticos y tutoriales de acceso gratuito sobre casi cualquier materia. Brinda lecciones y ejercicios que abarcan desde las operaciones más simples (sumar, restar, multiplicar y dividir), hasta aspectos más complejos como la trigonometría, límites y cálculo diferencial. Búscala aquí.



Sangakoo

Su objetivo es hacer de las matemáticas un ejercicio divertido para estudiar en grupo. Abarca álgebra, teoría de números, geometría, fundamentos de las matemáticas, probabilidades, estadísticas, cálculo y matemáticas aplicadas. Permite crear aulas virtuales y ofrece temarios que permiten acceder a explicaciones sencillas de todos los temas vistos. Puedes usarla aquí.



Khanacademy

Hay temas relacionados a las matemáticas como Pre-Cálculo, Aritmética, Pre-Álgebra, Cálculo, Estadística, Probabilidad, Álgebra, Geometría, Trigonometría. Tiene tres opciones para usarla: estudiante, maestro o padre. No solo enseña Matemáticas, sino también Ciencias, Computación y Economía y Finanzas. Encuéntrala en este enlace.



Purplemath

Esta plataforma web enseña álgebra desde diversos niveles y tópicos, de forma práctica y sencilla. El objetivo es que el alumno aprenda técnicas confiables para alcanzar el mayor éxito en esta materia. Además, ofrece espacios de consulta para despejar cualquier duda. Es también una oportunidad para practicar inglés, pues todo está en ese idioma. Aquí la tienes.



iMatemáticas

Usada por más de 4 millones, esta app ha sido calificada por la revista Wired como una de las 10 mejores aplicaciones para usar en la escuela. Con ella podrás aprender fórmulas, teoremas, definiciones; así como practicar con varios cálculos interactivos, y resolver ejercicios con herramientas que te brinda iMatemáticas.



