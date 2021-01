TAMSHI, empresa dedicada a la producción sostenible de cacao de alta calidad, uno de los empleadores formales más grandes de Loreto que brinda sustento económico a más de 2500 personas, desea informar a la opinión pública lo siguiente:

1. El pasado 18 de diciembre del 2020, la Sala Superior de Apelaciones de Loreto absolvió a los ex funcionarios de la empresa Cacao del Perú Norte SAC y a TAMSHI SAC en el caso sin sustento de supuesta comercialización ilegal de madera.

2. Esta sentencia desbarata las falsas imputaciones y constata el acoso judicial protagonizado por el Fiscal y el Procurador del Ministerio del Ambiente a lo largo de siete años de acusaciones sin fundamento y de campañas de desprestigio financiadas por ONGs millonarias. No hubo ni una sola prueba aportada por la Fiscalía a lo largo de siete años de proceso.

3. Esta es la tercera resolución judicial consecutiva que descarta, por falsas, las acusaciones de la Fiscalía y del Procurador del MINAM. Las anteriores resoluciones datan del 2015 y 2017. Éstas ostentan la condición de Cosa Juzgada , y ratifican lo mismo:

a. Nunca hubo tala ilegal.

b. Resultaba imposible que las áreas de los predios tengan características de bosques primarios y menos aún, se trate de una deforestación en el Fundo Tamshiyacu.

c. Las tierras que componen el Fundo son de uso y aptitud agrícola desde 1987 ya que fueron adjudicadas por el Estado como tales mediante el Decreto Legislativo N° 838, que reconoce a esos predios como agrícolas desde hace más de 25 años. Por tanto, no es exigible la autorización de cambio de uso de suelo y consecuente desbosque.

4. Al no existir pruebas ni delito, la Fiscalía no pudo sustentar su acusación a lo largo de siete años de proceso. Esta absolución es totalmente justa; se nos ha imputado el supuesto delito de tráfico de madera, que tiene como requisito que el origen de la madera sea ilegal y que sea transformada para fines de comercialización. En este caso, no existió ninguna de estas formas.

La empresa, sus trabajadores, 10,000 habitantes del pueblo, las autoridades municipales, regionales y civiles de Loreto hacen una invocación a las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio del Ambiente: Es ahora tiempo de que se respete la Cosa Juzgada y pare el acoso incesante con recursos públicos que solo perjudican a miles de loretanos que dependen directa e indirectamente de la empresa.

Le agradeceremos como empresa responsable que actúa de buena fe y lo agradecerán más de 2500 personas que dependen social y económicamente del Fundo Tamshiyacu, con quienes seguiremos trabajando para colocar a la región Loreto en el mapa mundial del cacao de la más alta calidad.

La empresa tiene como consigna producir el cacao más fino del Perú, de manera sostenible, social y ambientalmente responsable. TAMSHI genera impacto social y económico positivo en Loreto, y contribuye significativamente en la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales en la que opera a través de empleo formal, capacitación constante, educación, salud básica y empoderamiento.