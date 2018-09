Facebook: cachorros sobreviven a una caída en un pozo gracias al 'Rey Cobra' | Viral

Esta es, sin duda alguna, una de las historias más particulares que podrás leer en el día o quizá en tu vida y es que en Facebook apareció un post que nos contaba acerca de cómo unos cachorros fueron salvados de morir ahogados tras caer a un pozo por nada más y nada menos que el 'Rey Cobra'.

Esta narración proviene de Pakistan y es aquí en donde un muchacho perdió a sus dos cachorros cuando este caminaba por el bosque y es aquí en donde los pequeños ladridos de auxilio fueron escuchadas tanto por el chico como por la madre de los perros.

Al momento en el que se acercaron al lugar en el que estaban llorando los pequeños perritos, estos se emocionaron y se movieron hacia una parte del pozo que tenía mucha agua por lo que el hombre optó por gritarles que no se muevan y aunque estos no le hicieron caso, un inesperado héroe salió de las paredes para salvarlos.

Esta persona no es sino una cobra rey que los cuidó de no morir ahogados y que no dejaba que los cachorros se acerquen al agua profunda.

¿Por qué dicen que la cobra protegió a los perros en el post de Facebook? Pasa que cuando la persona como el perro bajaron para sacar a los cachorros, la cobra se quedó estática y se fue sin atacar ni nada, motivo por el que fue bautizada en Internet como una 'larga protectora'.