El video de una joven italiana de 28 años cantando como los dioses el tema "Una furtiva lacrima" viene viralizándose en Facebook. Lo curioso aquí es Alfina Fresta, el nombre de la cantante, sufre de parálisis cerebral.

En el mencionado video de Facebook podemos ver a Fresta cantando el famoso tema de la ópera L'elisir d'amore, de Gaetano Donizettien en la Iglesia Santa Ágata de Catania, en Sicilia, Italia. La joven, que no puede mantenerse en pie por sí sola, es ayudada por Stefania Licciardello, presidenta de una asociación que ayuda a personas con discapacidad a participar en actividades artísticas.

Alfina Fresta, que en todo momento se ve feliz mientras canta, posee una potente voz que no tiene que envidiarle en nada a la de cualquier tenor. "Solo hago lo que me hace feliz", afirmó Alfina, quien revela que: "La música me hace sentir viva".

La joven sufre una forma poco común de parálisis cerebral que se llama: tetraparesia distónica espástica.

El emotivo momento fue grabado y subido en Facebook y a partir de ese momento ha convertido a Alfina en toda una estrella de la web.

El video de Facebook cuenta hasta el momento supera ya más de 50 millones de reproducciones.