Facebook: madre con dos hijas sufrió agresión de chofer

Víctor Sihuincha Lima, conductor de la combi que cubre la ruta IM 04, de Ate a Callao, fue suspendido por arrastrar a una pasajera al darse cuenta que esta iba a subir con sus dos menores hijas. Él le dijo: "No llevo mujeres con niños, que tome un taxi", denunció Claudia Angela Aiquipa-Castro Dociak a través de su cuenta de Facebook.

La noche del pasado 8 de abril, indicó la denunciante en Facebook, Aiquipa-Castro quiso abordar la combi de la empresa de transportes "Trans. Service Canadá S.A." en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe, donde el conductor arrastró por medio metro a la madre de familia y solo se detuvo ante los gritos de los pasajeros.

Buenas noches a todos, hoy me paso algo terrible, estaba regresando del colegio de mi hija, de una reunion, tome un...Posted by Claudia Angela Aiquipa-Castro Dociak on Miércoles, 8 de abril de 2015

Aiquipa-Castro informó en Facebook que envió una queja formal a "Trans. Service Canadá S.A." y obtuvo como respuesta que la empresa sancionó al conductor y a la cobradora, Demetria Ichpas Curo, suspensión que los prohibe trabajar y que se hizo efectiva a partir del nueve de abril.

La denunciante obtuvo la respuesta a través de un correo electrónico enviado por el gerente de operaciones de la empresa de transportes, Jesús Licettu Carlos, y que compartió en su muro de Facebook.

En la misiva se indicó que "cuando los hechos revisten la gravedad del maltrato expuesto, se suspende preventivamente al conductor y cobrador de la unidad , para su concurrencia a la Oficina indiquen sus descargos y sea evaluado el caso por el Departamento Legal.( mientras tanto no salen a trabajar : conductor y cobrador ), hasta el pronunciamiento de la asesoría".

Respuesta: El abr 9, 2015 4:43 PM, "TRANS SERVICE CANADA SA." escribió:Estimada Sra....Posted by Claudia Angela Aiquipa-Castro Dociak on Jueves, 9 de abril de 2015

Licetti precisó que todo el personal de la empresa están registrados en un archivo personal que contempla certificado de Antecedentes policiales, licencia de conducir de la categoría, constancia de haber seguido el Curso de Seguridad Vial, Credencial del transportista y fotografía reciente, para que puedan estar a la disposición de autoridades policiales y municipales.

Víctor Sihuincha Lima y Demetria Ichpas Curo son propietarios de la combi en la que se produjo la agresión contra la pasajera. Dicha unidad cuenta con una papeleta por una falta muy grave sin pagar por S/.3.850 de julio del 2011.

La infracción está tipificada en la papeleta como N-05, la cual es identificada por el reglamento de tránsito como una falta por "prestar el servicio con vehículos en malas condiciones técnicas o mecánicas o que éste se encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia de las mismas".

Claudia Angela Aiquipa-Castro Dociak indicó en Facebook que tanto ella como sus dos hijas se encuentran bien, sin lesiones por las que lamentar. Ella fue felicitada por el gerente de operaciones de "Trans. Service Canadá S.A." por promover la cultura de la denuncia, pues ambos coinciden en que esta es una de las formas de "educar" al servicio público de transporte.

LEE TAMBIÉN...

Nueva batería de aluminio carga celular en un minuto (#VIDEO) ► http://t.co/y0m5A579LO pic.twitter.com/9GqjarDgwZ— El Comercio (@elcomercio) abril 9, 2015