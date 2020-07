Selección de Chile es víctima de burlas de hinchas uruguayos

La última "guerra" futbolera entre Uruguay y Chile pasó de los campos de fútbol a internet y las redes sociales como Facebook luego de la dura derrota (3-0) que "La Celeste" le infligió a "La Roja" la noche del martes por eliminatorias sudamericanas.

El triunfo, tomado por la afición charrúa como venganza de la polémica eliminación del once del DT Oscar Tabárez en la pasada Copa América a manos de Chile en un partido muy accidentado, desató un aluvión de bromas, cruces de declaraciones y todo tipo de intervenciones explícitas, algunas perversas, en Facebook, Twitter, YouTube y otras webs.

Muchos hinchas uruguayos exhiben en sus perfiles de la red Facebook la bandera chilena igual como miles lucieron la francesa para solidarizarse con las víctimas de los recientes y trágicos ataques terroristas de París. "Me solidarizo con el pueblo de Chile, aunque la sacaron barata...", "Pray for Chile (recen por Chile)", decían algunos.

La clara victoria en el estadio Centenario le hizo perder a Chile un invicto de 12 partidos y dejó a Uruguay segundo en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia-2018 (con 9 puntos en cuatro juegos y a 3 del líder Ecuador), pero sobre todo produjo un desahogo y estallido de júbilo en la exigente hinchada local, que antes del inicio silbó duramente el himno chileno.

"Basta de la mentira de lo educado del pueblo uruguayo, unos animalitos", dijo en su cuenta de Twitter el periodista chileno del portal futbolero Redgol, Luis Marambio.

OTRAS REDES SE INFLARON El retirado exinternacional uruguayo y ex Lecce italiano y Sevilla español, Javier Chevantón, publicó en Twitter bajo el sugestivo texto "Me encanta jugar a las cartas" una foto de una bandera en el Centenario mostrando un naipe español con el 2 de Copas y que dice: "Parece una simple carta. Pero si te fijás bien tiene más copas que Chile".

La respuesta no se hizo esperar y decenas de aficionados chilenos le respondieron. Uno con una foto de su pie en la acera y diciendo "La foto es un metro cuadrado. Si te das cuenta, eso es más grande que Uruguay"; otro le señaló "si mi memoria no falla tu no ganaste NADA jugando por Uruguay". Y cosas mucho más subidas de tono abundaban.

Durante el partido de anoche, buena parte de las tribunas uruguayas hacían a coro un conteo del uno al 15 en referencia a los títulos sudamericanos celestes frente a la única y celebrada Copa América conquistada por Chile.

No desaprovechó la ocasión el volante de la selección uruguaya Alvaro "Tata" González (Atlas/MEX) quien en Facebook publicó: "A los chilenos para q les valga el viaje los invito al museo de la Torre de los Homenajes" del Centenario, donde está el histórico Museo del Fútbol que entre otras cosas aloja decenas de trofeos de La Celeste.

Por su lado, el defensa Martín Cáceres -autor de un gol- publicó en Twitter una foto de su festejo familiar y destacó la palabra "FairPlay" aludiendo indirectamente a artimañas chilenas para ganar en la Copa América.

También tuvo amplia difusión en televisión e internet el gesto que hizo el delantero chileno Eduardo Vargas (Hoffenheim/GER) al ser sustituido, mostrando su dedo del medio e insultando a hinchas uruguayos que le gritaban en la platea.

"Hay que saber ganar y perder. Y hablo cuando pierdo y cuando gano... pero lo que molesta es que exjugadores de fútbol uruguayos y actuales y otros que ni conozco hablan sin reconocer cuando pierden y eso molesta... hoy perdimos y los felicito", expresó en Twitter la estrella ofensiva chilena, Alexis Sánchez (Arsenal/ENG).

"Fue un partido extraño, bastante triste para nosotros, porque perdimos ante un equipo inferior a nosotros...", dijo por su parte el volante chileno Arturo Vidal (Juventus/ITA), quien alegó que los uruguayos "solo hacían faltas, solo hablaban".

En el sitio de YouTube y distintos portales se pueden ver también imágenes del DT de Chile, el argentino Jorge Sampaoli, gritándole "Cagón, sos un cagón" al atacante uruguayo Edinson Cavani (PSG/FRA).

Lo más interesante es que los dos personajes que previamente estaban en el centro de la polémica, precisamente Cavani y el defensa chileno Gonzalo Jara (Maguncia/GER), optaron por el camino contrario.

En la pasada Copa América, cuando Chile ganó 1-0 en junio por cuartos de final, Jara -silbado toda la noche por las tribunas al tocar el balón- introdujo un dedo entre las nalgas a Cavani, que reaccionó y se hizo expulsar, ganándose dos fechas de suspensión. Luego fueron suspendidos por igual número de encuentros Jara y el DT de Uruguay.

El martes, tras el friccionado choque entre ambos, Jara se acercó a disculparse con Cavani, quien aseguró que "está todo bien" y dio por concluido el asunto.

