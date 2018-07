'Momo', un ente que se ha apoderado de la atención de miles de usuarios de WhatsApp es ahora la estrella de cientos de videos en YouTube. Y no se trata de solo un espanto, sino que es un movimiento mucho más calculado: publicidad y keywords.

Damián Ruiz, dueño del canal de YouTube "La Banana Rancia", publicó un video en el que explica las verdaderas razones por las que 'Momo' ha saltado con tanta rapidez de WhatsApp a la plataforma de video de Google.

Para esto, el 'youtuber' hace un repaso entre los memorables 'creepypastas', que por si nadie los recuerda, estos eran relatos creados en la internet cuya finalidad era aterrorizar a su público como una suerte de leyendas cibernéticas. El origen de Momo es parecido, solo que parte desde WhatsApp y ahora pulula por toda la internet.

Pero hoy se trata meramente de una tendencia que genera entradas, flujo e incluso tiempo de permanencia en algunos canales de YouTube. "Quería mostrarles cuántas búsquedas por día está teniendo la palabra 'Momo', bueno para eso hay varias herramientas en internet, acá podemos ver que hay 15 millones de búsquedas relacionadas a la palabra 'Momo'. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, más o menos el CPM de Latinoamérica en general es de US$1 cada mil visitas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que 15 millones de búsquedas son más o menos US$15.000. Hay quince mil dólares para repartir en lo que respecta a el 'Momo'", revela el dueño de "La Banana Rancia" sobre el famoso espectro de WhatsApp.

"Hay muchísimos 'youtubers' que están viviendo de esta tendencia como de todas las tendencias que se generan en YouTube", añade y hace un llamado de atención a los creadores de contenidos que persiguen el éxito sobre las olas de tendencias en internet.

Cabe resaltar que no es recomendable agregar a 'Momo' a los contactos del teléfono o hacerle llamadas vía WhatsApp, ya que no se descarta aún que se trate de un hacker que esté generando una base de datos con las supuestas víctimas del "ente paranormal".

Sin embargo, según el 'youtuber', 'Momo' podría no ser una persona detrás del perfil de WhatsApp, sino un bot muy parecido al famoso SimSimi. Pero sobre este aspecto en particular aún no hay alguna confirmación.