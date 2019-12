Mucho cuidado. Una de las cosas que muy pocas personas no saben, pero se han sorprendido. En la actualidad WhatsApp es la aplicación que más usuarios tiene en el mundo. A través de ellas se pueden compartir diversidad de mensajes hasta la posibilidad de enviar fotos y documentos en PDF o Word. Asimismo, puedes realizar llamadas y videollamadas desde cualquier parte del mundo.

Sin embargo, WhatsApp no está exento a una serie de problemas como es el caso de la seguridad. Esto es lo que descubrieron un grupo de expertos quienes alertaron a la ciudadanía a tener cuidado con los mensajes que reciben.

El problema afectaba a todos los usuarios de la app, y tenía consecuencias increíbles. El ataque no solo hacía que la app dejase de funcionar; para recuperarla no había más remedio que desinstalar y volver a instalar la aplicación desde cero.

Más destructivo aún es el efecto que el ataque tenía en los grupos de Whatsapp. Sólo con que el atacante enviase el mensaje en cuestión, todos los usuarios miembros del grupo se veían afectados; además, en cuanto volviesen a reinstalar la app verían que el grupo había desaparecido y todos los mensajes se habían perdido.

Notarás que al recibir ese mensaje dañino, se cerrará toda la aplicación como si nada y empezará a lanzarte un mensaje sobre que no se puede abrir e intentar nuevamente.

Tal como se puede apreciar en el video de YouTube, la clave del ataque no está en la aplicación móvil, sino en Whatsapp Web, la versión accesible desde el navegador web y disponible desde un ordenador. El ataque implica obtener las claves de cifrado de Whatsapp usando esta versión web, para así ser capaces de descifrar los mensajes.

Para poder escapar de este dañino mensaje, se solicita a todos los usuarios a actualizar WhatsApp y así evitar cualquier problema futuro.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.

Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.

Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán las hasta ahora ausentes personas con discapacidad.

En el “listado de la carita feliz” estarán a disposición de los usuarios dibujos de una persona sorda (mujer y hombre en varios tonos de piel), un brazo y una pierna mecánicos, un oído con audífono, personas en silla de ruedas, personas usando un bastón de sondeo y un perro guía o de servicio.

También se incluirán en esta actualización, la número 12 de acuerdo con Unicode, parejas de dos hombres o dos mujeres tomados de la mano en la categoría familia.

Entre los alimentos, uno de los grupos más usados en el mundo, incluso para usos más allá del culinario, habrá representaciones del ajo, la cebolla, los wafles, la mantequilla, los falafel, la ostra, la caja de jugo, el cubo de hielo y la famosa hierba mate argentina.

Además, animales como el perezoso, la nutria, el orangután, el zorrillo y el flamenco también contarán con un emoji este año.

Esta lista, cuya aplicación dependerá de las aplicaciones de chat y de los sistemas operativos móviles, que en algunos casos modifican las imágenes originales por otras con su propio sello, la completan pequeños dibujos de saturno, un yoyo, un paracaídas, una máscara de buceo, un banjo, chaleco de seguridad o una bandita adhesiva.

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.

Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.

LOS MEJORE TRUCOS

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

Estos son los 7 trucos que probablemente no conozcas. Whatsapp siempre nos sorprende con novedades así que es probable que en poco tiempo actualicemos nuestra lista.

Cómo desactivar tu cuenta en caso de robo

¿Te han quitado el celular? ¿Qué debo hacer para desactivar WhatsApp en caso haya sufrido el robo de mi celular? ¿Será posible hacerlo mediante otro dispositivo? Quizá esta sea la preocupación más grande por parte de los usuarios cuando pierden su smartphone. Aquí te enseñaremos qué cosa hacer y qué no.

Primero debes inhabilitar el número de teléfono llamando a tu operadora. Allí tienes que solicitar que bloqueen el equipo y la nanoSIM. Tras realizarlo se te brindará un código en caso desees recuperar tu línea.

Posteriormente a ello para desactivar tu cuenta de WhatsApp envía un correo support@whatsapp.com con la frase: “Teléfono robado/extraviado: Por favor desactiva mi cuenta”. No olvides adjuntar tu número de teléfono ya que el proceso para inhabilitar la app se realiza de manera manual.

El número de teléfono debe ser en formato internacional. Si eres de Perú no olvides anteponer el +51 a los dígitos del smartphone.

Recuerda que tu copia de seguridad de tu anterior teléfono se mantendrá, por lo que puedes recuperar algunas conversaciones. (Foto: WhatsApp)

En menos de 24 horas WhatsApp se comunicará contigo y te informará que tus conversaciones están protegidas y que la app instalada en el dispositivo robado ha sido eliminada.

Cuando compres una nueva tarjeta SIM, podrás activarla tu cuenta con tu mismo número u otro. D esta forma evitarás perder tus contactos.

Eso sí, se eliminará los grupos de WhatsApp, el historial de mensajes, y las últimas conversaciones que has recibido a través de la aplicación de mensajería rápida y que no han sido protegidas por la nube de Google.

¿Cómo recupero mis chats? Simplemente instala WhatsApp. Al tenerla en el móvil, se te enviará un código de verificación y automáticamente deberás asignar el correo electrónico con que asociaste tu cuenta. Con este paso lograrás que la copia de seguridad se descargue.

