YouTube: así reaccionó Vanessa Terkes cuando la llamaron "primera dama de La Victoria" en TV | VIDEO

No tomó bien el título de 'primera dama' del distrito de La Victoria. La actriz Vanessa Terkes estuvo el martes en el programa "Edición Matinal" para hablar sobre su situación luego de que George Forsyth --su flamante esposo-- gane la elección a la alcaldía de dicha comuna. Las imágenes están en YouTube.

Cuando Milagros Leiva le dijo "primera dama", la actriz nacional respondió: "Eso de primera dama no me gusta tanto. El título no me gusta. En todo caso, seré la primera trabajadora del municipio", señaló con firmeza.

Vanessa Terkes y su esposo en el set de "Edición Matinal" de ATV.

En otra parte de su diálogo con "Edición Matinal", Vanessa Terkes dijo estar completamente dispuesta a apoyar a su hoy esposo.

De la misma forma, la actriz se mostró convencida de que en La Victoria viven personas honestas y con ganas de trabajar, por lo que pidió no generalizar en torno a malos elementos.

"La señora que nos casó es una señora buena, trabajadora, decente", concluyó

George Forysth ganó el domingo la alcaldía de La Victoria con una holgada diferencia con respecto a sus rivales. El ex futbolista representó al partido político Somos Perú.