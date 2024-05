Cagliari vs Fiorentina EN VIVO | Revisa con nosotros la previa del partido por la fecha 38 del torneo italiano que nos trae el enfrentamiento de Cagliari vs Fiorentina este jueves 23 de mayo del 2024 a las 1:45 p.m. (hora local de Perú y Colombia). El encuentro tendrá lugar en el estadio Sardegna Arena. El equipo de Gianluca Lapadula viene de una victoria que buscarán mantener en el actual partido tras un conteo de 2 partidos con resultados de empate y 2 perdidos. Asimismo, Fiorentina se ubica en el 8avo puesto de la tabla con 54 puntos tras una temporada con 3 victorias y solo una derrota. Solo debajo del visitante en el 15avo puesto, se encuentra el conjunto local de Cagliari con 36 puntos. No te pierdas la contienda futbolística.

