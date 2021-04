En videoconferencia de prensa en el campamento de Atlas, el defensor peruano Anderson Santamaría afirmó que dentro del plantel están enfocados en evitar que el club termine en el último lugar del cociente y que está al pendiente de lo que pasa con su rival directo. Esto, tras la reciente derrota por 1-3 ante León por la Jornada 14 del Clausura de la Liga MX.

“Por ahí, no te voy a mentir, estamos viendo los juegos de San Luis porque si quedamos últimos de la porcentual, de nada va servir estar en puestos de clasificación. Nuestro objetivo primero es salvar la porcentual y después pensar grande”, acotó.

“Estoy consciente que si ambos ganamos los tres partidos que nos quedan, San Luis queda arriba en la porcentual. Pero es pensar en nosotros primero, porque de nada sirve si San Luis pierde y nosotros no sacamos el resultado”, agregó el defensor peruano.

Además, el zaguero nacional destacó que siempre ha recibido el apoyo y el respaldo de la directiva y de sus compañeros ante las situaciones que atravesó entre su lesión y la indisciplina, mostrando su compromiso con la institución.

“En su momento me tocó a mí con la lesión y sobre todo el tema que pasó conmigo de la indisciplina. En todo momento recibí el apoyo de mis compañeros. Me comprometí con ellos a que no iba volver a suceder una imagen como esa”, sentenció.

