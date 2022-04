Un niño de 12 años sorprendió a Lionel Messi al regalarle una réplica de la emblemática fotografía del ídolo besando la Copa América 2021.

“Pude darle mi cuadro a Lionel Messi. Los sueños se cumplen... este es el primero de muchos que tengo. La felicidad es infinita”, escribió desde sus redes sociales Juani, protagonista de esta historia.

Esta hazaña empezó cuando se acercó junto a sus padres a la concentración de la Selección Argentina, para conocer al futbolista antes de que viajara a Ecuador para disputar la siguiente fecha de las Eliminatorias.

“Cuando llegamos nos dijeron que los chicos se estaban preparando para viajar. Fuimos a la parte de la concentración, nos dijeron que esperemos que Lionel iba a venir a ver a Juani y cuando apareció, yo como futbolero y con el cariño que le tengo, me quedé petrificado”, comentó Juan, el padre, en una conversación con La Nación.

“Me quedé sin palabras, sin saber qué decirle, solo que lo quiero mucho”, aseguró el padre, quien además señaló que se quedaron a solas con el astro argentino durante varios minutos e intercambiaron algunas vivencias, algo que se convirtió en un momento inolvidable para la familia.

Las sensaciones de Juani no fueron muy ajenas a lo que su padre sentía, quién también recordó con emoción el momento: “Ver a Messi fue una alegría bárbara. Yo temblaba porque tenía unos nervios tremendos. Me dio la mano y yo le dije ‘¿te puedo dar un abrazo?’, y me dijo ‘sí’. Le metí un abrazo gigante. Me aguanté la emoción. Tenía unas ganas de llorar y me aguanté hasta que le di el cuadro. Me preguntó tres veces si de verdad lo había hecho yo”.

Juani explicó que Messi se había sorprendido por los detalles de la pintura y preguntó si había recibido ayuda, a lo que Juani negó. La respuesta hizo que el astro argentino lo felicitara e hiciera más preguntas sobre las técnica y productos que utilizó. “Cuando se lo di le pregunté ‘¿te lo puedo firmar?’, y él me dijo ‘sí, firmámelo, ya que estás acá’. Para mí todo ese momento fue una gran alegría”, contó.

“Le escribí ‘para Leo, mi ídolo. Con cariño y amor, Juani’”, explicó. Tras dejar estampada su firma y una dedicatoria en el reverso del cuadro, Juani le pidió al futbolista que “lo cuelgue en el living de su casa”, algo que el ‘10′ se comprometió. “Vamos a ver si un día lo vemos colgado por ahí”, anheló el protagonista de la historia que rápidamente se viralizó.

Para devolverle el gesto, Leo y otros miembros del plantel de la selección (Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi) le firmaron a Juani la camiseta que llevaba puesta.

“Cuando volvíamos, se largó a llorar porque era su sueño. Era súper entendible eso. A mí se me cayeron unas lágrimas también. No es para menos. Fue soñado”, expresó su papá.

“Lloré de la alegría porque es mi ídolo y era mi sueño darle ese cuadro. Yo sé que es complicado cumplir los sueños y que yo lo pudiera cumplir tan chiquito me puso muy contento”, señaló Juani.

Si bien se preparó para dicho momento, el niño no pensó que el hecho iba a ser tan intenso: “Le dediqué mucho tiempo y cariño al cuadro porque fue el primer título de la selección para mí y cuando lo terminé se lo quería dar a él, en sus manos”.

Este solo fue el primero de tantos sueños que tiene el niño a su corta edad. En su lista de metas, Juani también también tiene pensado entregarle un cuadro al artista argentino Wos, crear su propio manga, elaborar historietas propias y dibujar algún día para Marvel.

¿Cómo descubrió Juani su talento?

Juani mostró los primeros indicios de su talento en el jardín de infantes. Entre los 4 y 5 años dibujaba a las personas a detalle, algo poco común en los chicos de su edad.

Tras observarlo, su maestra comentó la singularidad de su alumno a sus padres, y ambos se comprometieron a impulsarlo. Después, Juani solo comenzó a ver tutoriales en YouTube, pausaba vídeos y replicaba las imágenes en papel.

“Para él esto es un juego, una emoción. Si él decide ser artista, nosotros siempre vamos a estar acompañándolo porque lo único que nos importa es que él sea feliz”, aseveró su madre.

Luego en los siguientes años comenzó a cultivar un poco más de disciplina, logrando codearse con artistas consagrados como Maximiliano Bagnasco y a participar de eventos internacionales como el Argentina Cómic Con.

Retratar a Messi es una práctica que surgió hace unos años, dónde lo dibujaba en algunos momentos importantes de su carrera como futbolista, buscando inmortalizarlo a través de su arte.

En 2021, la familia completa de Juani fue invitada al programa de televisión argentino “Bendita”, y allí llevaron las imágenes de Messi. Gracias a su paso por el estudio, Claudio “Chiqui” Tapia fue testigo del talento de Juani.

Dos días después de la entrevista en el programa, un miembro de la AFA se contactó con la familia para decirles que los ayudarían a llegar a Messi, un deseo que finalmente se hizo realidad y quedará inmortalizado en la mente de Juani por siempre.

Fuente: La Nación

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

Tráiler de "Maradona: Sueño Bendito". (Fuente: Prime Video)

TE PUEDE INTERESAR: