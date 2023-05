Hace unos días, Charlotte Caniggia se juntó para comer con el influencer Enzo Aguilar, su antiguo compañero del programa “El Hotel de los Famosos”, y decidió probar locro por primera vez. Su particular reacción fue capturada en video y originó varios comentarios en las redes sociales debido a sus declaraciones sobre este plato típico de Argentina.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE CHARLOTTE CANIGGIA TRAS PROBAR LOCRO?

Luego de probar la primera cucharada de Locro, la modelo e influencer expresó: “Esto pica, es un poco picante como la comida mexicana”. Su amigo la interrumpió de inmediato al escuchar la inesperada comparación, diciendo: “Estás loca”.

Pese a las críticas que realizó Enzo, Charlotte no cambió de parecer y reafirmó su rechazo al locro. “Prefiero comer una hamburguesa, pero bueno...”, dijo la modelo, refiriéndose a una cadena de restaurante de comida rápida muy popular y comentando que el plato tradicional argentino tenía un sabor a “sopa china”.

Ante esto, Enzo, quien formó parte del reality “El Hotel de los Famosos”, quiso conocer la puntuación que le daría a esta comida que se come muy seguido en las fechas patrias, y ella respondió con un 5. “Vamos, no seas ingrata. Dame un 6 o un 7 al menos, hay muchos tucumanos mirándote”, sostuvo Aguilar.

Finalmente, tras probar el platillo, Charlotte le dio una puntuación perfecta de 10 al locro. No obstante, en la publicación de Instagram se pudo ver varios comentarios de todo tipo debido a las palabras de la influencer. “Es lo más delicioso y nos representa como argentinos”, escribió una usuaria. “La salsa del locro no es para cualquiera”, agregó otra persona.

CHARLOTTE CANIGGIA REVELÓ QUE NO VE A SUS PADRES HACE ALGUNOS AÑOS

Charlotte Caniggia hace poco había anunciado mediante sus redes sociales sobre la poca relación que mantiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia. Sin embargo, desde su participación en “El hotel de los famosos 2″ (El Trece) decidió contarlo en primera persona con un dejo de tristeza en su mirada.

“Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, está con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo. Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”, reveló Charlotte en una charla con Rocío Marengo y Axel Neri.

“Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”, detalló la modelo.