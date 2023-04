Esta es una nota hecha para quienes son seguidores y amantes del Horóscopo Chino. A continuación, entérate cuáles son las predicciones, y qué es lo que depara el futuro, para los siguientes signos del zodiaco asiático del 19 al 23 de abril; además de otros datos que debes conocer sobre este tema que apasiona a varios en el mundo sin distinción de nacionalidad.

LO QUE DICE EL HORÓSCOPO CHINO DEL 19 AL 23 DE ABRIL

Estas son las predicciones hechas por Susy Forte consultada por Diario La Nación de Argentina respecto a lo que dice el horóscopo chino del 19 al 23 de abril.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Buena negociadora, hábil y ambiciosa, el momento aporta a la Rata la necesidad de definir y ordenar las cosas. En esta etapa deberás calcular, clasificar y poner cada cosa en su lugar. Cosecharás recompensas y el dinero y las finanzas ocuparán tu atención, mostrándote económico y muy práctico. La reestructuración, edificación o construcción son propósitos muy probables durante esta influencia. La razón reinará en este período por lo que será muy propicio para corregir conductas o errores del pasado, lo cual te permitirá vivir el amor de manera más estable y madura.

Tendencia : Tiempo de concreciones, especialmente en el ámbito económico.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Previsor, práctico y metódico, el Búfalo se sentirá impulsado a acelerar sus tiempos. Las circunstancias lo llevarán más allá de sus horizontes cotidianos y le permitirán aventurarse en terrenos fuera de su zona de confort. Podrás crear nuevos lazos amistosos para potenciar tu esfuerzo en lo que se refiere a lo laboral y mejorar tu economía. Aunque los cambios puedan resultarte difíciles, ya que en general el Búfalo tiene hábitos muy arraigados, sabrás cambiar algunas actitudes que pueden traer desavenencias en las relaciones. Es tiempo de dejarte llevar por un sueño o un proyecto postergado.

Tendencia : Fluir sin resistencia con aquello que la vida propone.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es un animal poderoso capaz de ejercer influencia sobre los demás animales del horóscopo chino. Las energías que actúan esta semana potenciarán su carisma, pero también su ferocidad. Te sentirás inquieto y con deseos de cambio. La aventura, los viajes, el aprendizaje y las nuevas perspectivas serán algunas de las maneras que encontrarás para romper la rutina e incursionar en nuevos campos. Enfrentarás situaciones que te exigirán elegir entre dos caminos. Al tratarse de una época de cambios continuos deberás mostrarte flexible y adaptable y no trazar planes rígidos que luego seguramente sufrirán alteraciones.

Tendencia : Momentos de verdadera pasión, pero poco compromiso.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Analizarás tus objetivos, proyectos y relaciones y será un tiempo de gran inspiración, visión e intuiciones. Procura no actuar impulsivamente y cuidar el dinero. No serán convenientes los grandes movimientos como tampoco las decisiones radicales. Te mantendrás estable al no asumir cualquier tipo de riesgo. Empático y solidario, el Gato manifestará su gran sentido de responsabilidad con respecto a otras personas. Una etapa que estimula además el sentido artístico, el gusto por la belleza e intensifica la conciencia social que posee por naturaleza este felino. Podrá ser así un período de amor, recompensas y creación.

Tendencia : Evitar responsabilidades más allá de tus posibilidades.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana es muy significativa para el Dragón. Se trata de un período de gestación durante el cual no deberás tratar de afirmarte, sino esperar resultados. Época para ordenar y asimilar las experiencias del pasado, dándoles tiempo a desarrollarse poco a poco. Habrá encuentros e intercambios. La dualidad, simetría, la pareja, el espejo, se ponen en juego para descubrir cuestiones profundas sobre tus vínculos. Es posible que establezcas una relación cálida ya que es una buena vibración para reparar en el amor. Estarás emocionalmente vulnerable y deberás ser paciente, discreto y receptivo, todo un reto para el enérgico Dragón.

Tendencia : Tiempo de reserva y cautela.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La poderosa intuición que caracteriza a la Serpiente estará respaldada por buenas energías que brindarán una lucidez y percepción especial en esta etapa. Se movilizarán sectores que se encontraban adormecidos y será oportuno actuar con decisión. Se activa la comunicación, pero es posible que surjan algunos roces en el entorno inmediato, ya que algunas cuestiones de larga data se movilizarán y resurgirán de algún modo en estos días. Cultivar siempre pensamientos positivos te hará sentir más seguro y recuperar la belleza día a día. Para el amor será un momento de descubrimiento y apertura.

Tendencia : El optimismo y la confianza hacen a la buena suerte.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Etapa para mejorar tu situación, dejar de lado antiguos impedimentos y lograr independencia a través de mejoras en el desarrollo de tus recursos. Momento de centrarte en tus objetivos, revisar tus planes y enfocarte en tus proyectos. Oportunidad de poner en práctica ideas originales para cosechar luego grandes resultados. Afable, sociable y simpático, el Caballo posee importantes dotes oratorias, causa buena impresión, y se maneja con soltura ante los demás, aunque en las relaciones más íntimas, puede ser más indeciso o inseguro. Estos días podrás sentirte más confiado y seguro en el amor, las relaciones y las conquistas.

Tendencia : La perseverancia traerá sus frutos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Durante esta semana, la propuesta para la Cabra será reparar, soltar y reconciliarse con el pasado, ganar tiempo perdido y buscar nuevas metas tanto en el ámbito laboral como en el personal. Te apartarás de las expectativas de los demás y elegirás el camino que deseas tomar. Se revela tu poder interior para tomar las riendas de tu vida, promover tus ideas y canalizar los pensamientos hacia áreas fértiles donde poder expresar tu individualidad, desarrollarte y progresar. Aumenta la autoestima y es posible que conozcas nuevas personas que serán importantes en el futuro. El amor pasará por una etapa de revisión y replanteos.

Tendencia : Nuevos comienzos, decisiones y mayor independencia.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Con gran empuje, lograrás vencer resistencias y sortear significativos obstáculos, contando, además, con el respaldo de tu entorno. Mantener esta confianza te asegurará el éxito ante cualquier adversidad. Se trata de un tiempo de gran renovación en cuanto a tus actividades, pero no deberás precipitarte, sino más bien observar en detalle la situación antes de decidir. Buen momento para renovar objetivos y establecer prioridades. La vida social del Mono será agitada, los encuentros con amigos traerán grandes momentos. En el amor, el Mono es muy apasionado, pero también puede ser inconstante. Buen momento para sentar cabeza.

Tendencia : Evitar confusiones y ser claro con tus sentimientos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Iniciativas y ánimo fundador para llevar a cabo nuevas acciones. Semana de reajustes en varios ámbitos que llevarán al Gallo a buscar un nuevo equilibrio. Tus ideas, pensamientos y contactos personales van a definir en gran medida la marcha de los acontecimientos. Sentirás que la voluntad de triunfar es más importante que las circunstancias y esta actitud allanará el camino hacia el éxito. Necesitarás momentos de tranquilidad y silencio para descansar y pensar a solas sobre los pasos a seguir. Es posible que una noticia dentro del ámbito laboral traiga alegría y tranquilidad al bolsillo.

Tendencia : En el amor, las diferencias no son siempre negativas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana, el Perro logrará encauzar las energías y transformar los obstáculos en fuerza productiva. Nada será inalcanzable o imposible si te propones lograrlo. Es tiempo de mostrar en todo momento ambición y ganas de éxito, y seguramente no te conformarás con poco. El momento empuja a la acción y representa un enorme caudal de energía y fuerza de voluntad que te permitirá llevar a cabo tus proyectos. Buen momento para generar nuevas fuentes de ingresos, la economía mejora a través de un trabajo extra. En el amor, el leal Perro deberá aprender que no todo debe tolerarse a cualquier precio.

Tendencia : Cálidos encuentros familiares.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho puede verse algo incómodo en esta etapa, ya que las circunstancias lo empujarán hacia nuevos desafíos. A pesar de la fuerza de voluntad del porcino, no siempre está dispuesto a correr riesgos. Metódico y racional, su cerebro se sumará a la gran intuición que posee y le indicará el camino que más le conviene. Es una etapa de grandes cosechas económicas y, si sabes aprovecharla, te encumbrarás rápidamente en aquello que dominas. Los afectos te requerirán a veces una mayor dedicación ya que, aunque lo que más amas es tu “chiquero”, en esta etapa te distraerás con diversas actividades laborales.

Tendencia : Cruzar los límites para lograr un reencuentro.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE EL HORÓSCOPO CHINO

El Horóscopo Chino es la astrología del calendario chino, particularmente sus 12 ciclos anuales de animales, conocidos como zodiaco chino.

Los antiguos astrónomos chinos asignaron a cada uno de los cinco planetas principales uno de los cinco elementos chinos: a Venus, el metal (hierro - oro); a Júpiter, la madera; a Mercurio, el agua - aire; a Marte, el fuego, y a Saturno, la tierra. Según la astrología china, la posición de estos planetas, junto con la posición del Sol, la Luna y cualquier cometa en el cielo además de la fecha de nacimiento y el signo del zodiaco puede determinar el destino de una persona.

Un complejo sistema para calcular el destino basado en la hora de cumpleaños y la fecha de nacimiento todavía se utiliza regularmente en la astrología china hoy en día para adivinar la fortuna. Las veintiocho constelaciones chinas son totalmente diferentes de las ochenta y ocho constelaciones occidentales.

Por ejemplo, la Osa Mayor es conocida como dǒu y el cinturón de Orion como shen. Las siete constelaciones norteñas son llamadas xúanwǔ, sin embargo, así también se le conoce al espíritu del cielo del norte, y en la creencia taoísta, como el espíritu del agua.

Cada personalidad individual se asocia con un animal que la represente, según el año lunar de nacimiento. Es aquí donde muchas descripciones de la astrología china se apartan de la sociedad occidental. Cada año en el ciclo de 60 años contiene doce animales, cada uno con cinco posibles elementos, los cuales son modificadores de la personalidad animal, con una posibilidad de hasta 60 combinaciones.

Los animales del horóscopo chino son los siguientes: