Los días de Belinda aún son agitados, aunque los escándalos ya no parecen ser el motivo tras separarse de su exprometido, el también cantante Christian Nodal. Vogue realizó una entrevista a la artista y esta, además de comentar cuáles son y serán sus próximos proyectos, también dio detalles de su sentir tras la separación con el mexicano. Pero ¿qué dijo la española-mexicana? Aquí los detalles.

Lo que empezó como un romance cuando ambos eran coaches del programa “La Voz México” en agosto de 2020, no duró más que hasta febrero de 2022, cuando Nodal, mediante historias de Instagram, anunció que su relación no iba más con la también actriz. “A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos a cada uno lo mejor del otro”, escribió el autor de “Ya no somos ni seremos” o “Limón con sal” el último 12 de febrero.

Por su lado y por ese entonces, Belinda también emitió un comunicado por la misma red social. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, dijo.

Sin embargo, la pareja que anunció su compromiso en mayo de 2021 decidió conceder una última entrevista para la cadena TV Azteca; algo que no resultó como esperaban. Sobre esa ocasión, ella fue crítica para la mencionada revista. Al consultársele si se arrepiente de exponer su intimidad sentimental a los medios, explicó: “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”.

“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos”, agregó durante la conversación con la periodista Eva Blanco. Sin embargo, aclara que gran parte de lo negativo que quedó desde ese entonces poco a poco fue desapareciendo y su presente es totalmente distinto: “Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, reflexionó.

¿DÓNDE VER A BELINDA HOY POR HOY?

Las facetas de Belinda en la actualidad van desde su versión como cantante hasta sus incursiones en la actuación. Hoy por hoy, además de continuar con el extenso recorrido que realiza en España -donde reside actualmente-, dando conciertos y lanzando colaboraciones, su fuerte está en las producciones audiovisuales. Con Omar Montes grabarán un sencillo para la banda sonora de “Tadeo Jones 3″ y ya se encuentra trabajando en su participación en la segunda temporada de serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”; “un gran reto”, en palabras de ella.