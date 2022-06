Una de las bandas que ha revolucionado el mundo de la música es BTS, grupo surcoreano que se ha ganado el corazón de millones de fanáticos por sus mensajes positivos, sus estupendos videos y sus increíbles espectáculos.

Ahora, el 13 de junio, BTS cumple un año más de carrera, y mientras se preparan para llevar a cabo el FESTA 2022, evento que celebrará su aniversario, te traemos todo lo que debes sobre la exitosa banda de K-pop.

¿Qué significa ‘BTS’?

‘BTS’ es la abreviatura de ‘Bangtan Sonyeondan’ que se traduce como ‘boy scouts a prueba de balas’. De acuerdo con el líder del grupo, RM, el término simboliza que la banda está tratando de dejar atrás todos los estereotipos y críticas que son lanzados a los artistas, como si fueran balas.

¿Quiénes son los integrantes de BTS?

El grupo está conformado por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Los integrantes de BTS de izquierda a derecha: Jin, V, Jimin, Jungkook, Suga, RM y J-Hope. | Foto: BTS / Facebook

¿Cuándo debutó el grupo?

Desde el 2010 la compañía Big Hit Entertainment estuvo haciendo audiciones incansablemente hasta encontrar a los integrantes perfectos para este concepto conocido como BTS, el cual debutaría en 2013.

¿Cómo se hicieron conocidos?

Mientras otros artistas buscaban abrirse un espacio en el mundo musical por la radio o televisión, BTS logró posicionarse como una de las bandas más importantes del K-pop gracias a todo el material digital que subían, lo cual resultó en una fama impresionante a nivel mundial.

¿Qué tipo de música ofrecen?

Si bien la banda es de K-pop, el éxito detrás de BTS se caracteriza por mezclar diversos géneros como el pop, hip-hop, dance electrónica, R&B, New Wave, rock, música clásica, reggae, góspel y más.

Justo es esta grandiosa mezcla de ritmos lo que los ha posicionado en las listas de los más escuchados y en el corazón de todo su público. Su música es tan novedosa que ha refrescado el k-pop por completo.

¿Cuáles son sus canciones más icónicas?

Entre las canciones favoritas de los fans están: Dynamite, Permission To Dance, Butter, Savage Love, Boy With Luv, On, Stay Gold y muchos más.

¿Cuántos premios ha obtenido BTS a nivel internacional desde su debut?

La banda ha ganado un total 463 premios y cuenta con 663 nominaciones, entre los que destacan:

American Music Awards

The Asian Awards

Billboard Music Awards

E! People’s Choice Awards

iHeartRadio Music Awards

MTV Millennial Awards

MTV Video Music Awards

Nickelodeon Kids’ Choice Awards

Spotify Awards

Teen Choice Awards

¿De qué manera BTS usa su influencia en el mundo?

El grupo surcoreano toca muchos temas que están vinculados al empoderamiento y autoestima, hablando también de algunos temas sensibles como bullying, suicido y salud mental.

Por ello, BTS es una de las bandas que apuesta por un impacto positivo en su audiencia, y aquellos que alguna vez han ido a uno de sus conciertos, pueden destacar la increíble energía que se respira.

Por otra parte, la banda no sólo es popular por su trabajo musical, sino también por sus grandiosas obras de caridad. Suelen donar a distintas asociaciones parte de sus ganancias como muestra de agradecimiento por todo el apoyo que reciben de sus fanáticos.

Además, cabe resaltar que los chicos de BTS son embajadores de la ONU, donde han acudido en varias ocasiones para brindar mensajes importantes sobre temas sociales a las generaciones de jóvenes en diferentes partes del mundo.