Conciliar el trabajo con la vida no es fácil. A menudo, las familias tienen que organizarse y apañárselas como puedan para conseguir que su trabajo no perjudique la relación con sus seres queridos, y algunos toman medidas de las más originales y sacrificadas.

Tal es el caso del padre de Agostina, quien se levanta cada día a las seis de la mañana para poder ir a trabajar en una larga e intensa jornada laboral.

Por esa misma razón, para poder estar un rato con su hija cada día, le hace la cena todas las noches y la espera para pasar un rato de calidad juntos mientras comen comida recién hecha y calentita.

“Mi padre se levanta a las seis de la mañana para trabajar todo el día, pero él me espera todas las noches para cenar, así estoy acompañada y como comida calentita... Háblame de amor”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Mi papá se levanta 6 de la mañana para trabajar todo el dia, pero él me espera todas las noches para cenar, asi estoy acompañada y como comida calentita.. HABLAME DE AMOR ❤❤❤ pic.twitter.com/zmiRQZbfMD — Agostina (@borgoagostina2) June 8, 2022

La publicación acumula más de 185.000 ‘Me gusta’ y ha generado muchos comentarios positivos. “Nunca ningún tipo te va a querer tanto como tu papá. Es nuestra misión dejar el listón bien alto para que no te conformes con menos” o “No estoy llorando, me entró un pelo en el ojo”, han sido algunos de los comentarios más populares.

Asimismo, otros usuarios decidieron compartir sus propias experiencias: “Muchos somos afortunados por tener padres así. Yo no vivo con mis padres, pero cada fin de semana es religión que llegue a almorzar uno de los dos días y me reciben como rey. No cambiaré esos momentos por nada ni por nadie. Por no hablar de mis cumpleaños o navidad y año nuevo”.

Otro comentario citaba: “Los padres pelados que nos levantamos a las 6 de la mañana y nos gusta cocinar, haríamos siempre estas cosas por nuestras hijas, con tal de compartir un ratito del día y charlar”.

La historia de Agostina se ha hecho tan viral y recibido variedad de elogios hacia el hombre que la joven no ha dudado en compartir una foto de ambos a modo de homenaje hacia su padre, para que todos los usuarios puedan finalmente conocer su rostro.

