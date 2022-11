La famosa banda de k-pop BTS siempre ha destacado por su música y talento, tanto en grupo como solistas, y en el 2023 seguiremos disfrutando de sus voces en sus nuevos proyecto individuales con lanzamientos programados para el próximo año.

Si bien, las actividades en conjunto se detendrán por un tiempo debido a que sus integrantes tienen que cumplir con el servicio militar obligatorio de su país, los idols se preparan para esta nueva etapa en su carrera artística como solistas.

Hasta el momento, ARMY ha podido disfrutar del lanzamiento de Jack In The Box a cargo de J-Hope y The Astronaut en la voz de Jin. ¿Quién de los miembros de BTS continuará con su álbum en solitario?

¿Qué álbumes de BTS están programados para el 2023?

Según Nación Rex, medios coreanos revelaron que el CEO de HYBE (sello discográfico de BTS) dio algunos detalles de lo que podemos esperar de la boyband para los próximos meses, señalando que están planeados cuatro álbumes solistas de los miembros de BTS para el 2023.

Si bien dos integrantes de Bangtan han lanzado su álbum en solitario, solo podemos esperar el lanzamiento a cargo de RM, Suga, Jimin, V y otro de Jungkook para el 2023.

De momento, el 1 de noviembre, BIGHIT Music confirmó que Namjoon, líder de BTS, alista su álbum solista. Aunque el rapero ya ha publicado dos mixtapes antes, este sería su primer lanzamiento oficial.

Aún no se ha confirmado la fecha y otros detalles del proyecto; sin embargo, JTBC News refiere por fuentes internas que el álbum de Namjoon se estrenaría el 25 de noviembre.

Como se recuerda, el sello del grupo surcoreano anunció que los siete integrantes del popular conjunto realizarán el servicio militar obligatorio en su país, que dura un mínimo de 18 meses, con la intención de “volver a reunirse como banda en torno a 2025″.