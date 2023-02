Desde el anuncio de que “Yet to come in cinemas” sería estrenado en Perú, las miles de fans de BTS contaron los días para ver en pantalla grande a sus ídolos, quienes ofrecieron uno de los conciertos más significativos de la historia de la banda.

Este show ofrecido en octubre de 2022 en Busan, marcó un punto importante en el grupo, ya que era la última presentación en la que estarían los siete integrantes originales juntos, hasta nuevo aviso. Esto se debe a los distintos proyectos que emplearán cada uno individualmente.

Pero no todo son malas noticias. Para animar a sus fanáticos, uno de sus mayores espectáculos podrá ser disfrutado en versión cinematográfica, y no solo eso, algunos de los cines que proyectarán este documental ofrecerán un paquete especial de confitería. En este sentido, a continuación te contamos qué cines venderán el combo ARMY.

CINEMARK PERÚ

Esta famosa cadena ha promocionado a través de sus redes sociales un kit especial, el cual está conformado por 1 caja mediana de cancha salada (caja morada de temática ARMY), 1 vaso de gaseosa mediana y 1 un afiche especial. Este tendría impresa la frase “I purple you” y llevaría más detalles relacionados con el concierto “Yet to come in Busan”, de acuerdo a la imagen referencial.

En cuanto al precio, Cinemark ha dejado la duda a todo el público, pues este combo solo se puede comprar presencialmente y no publicó algún monto en específico para este paquete.

CINEPLANET PERÚ

Con un poco más de variedad para los fans, llega Cineplanet ofreciendo dos combos “K-Popcorn”. El primero es personal e incluye 1 caja de popcorn grande, 1 gaseosa de 32 oz, 1 postcard y 1 artículo de neón. El segundo, para dos personas, viene con 1 caja de popcorn gigante, 2 gaseosas de 32 oz, 2 postcards y 2 artículos de neón.

De la misma manera que Cinemark, Cineplanet no incluyó la venta de sus combos en la web y solo podrán comprarlos de forma presencial. Además, no especificó en redes el precio.

Según recoge La República, el artículo de neón sólo estará disponible en locales específicos y hasta agotar stock. Las sedes que darán este ítem son: Mall del Sur, Centro Cívico, Puruchuco, San Miguel, Norte, Villa María, Primavera, Brasil, Santa Clara, Risso, San Borja, Villa el Salvador, Ventanilla, Pro, Salaverry y Alcázar.

CINÉPOLIS PERÚ

Para mala suerte de las ARMY que visiten esta cadena, Cinépolis no ofrece algún combo especial para este nuevo estreno.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ EN CARTELERAS “YET TO COME IN CINEMAS”?

La película “Yet to come in cinemas” estará disponible en países seleccionados desde el 1 hasta el 5 de febrero del 2023.