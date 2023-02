Lionel Messi, uno de los jugadores más importantes de estos últimos años, se refirió y evocó a Diego Armando Maradona, respecto a la última victoria que tuvo la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022. ¿Cuáles fueron las emotivas palabras que le dedicó “la pulga” al astro argentino? En esta nota te contamos qué es lo que dijo y todo lo que debes saber al respecto sobre este tema.

LAS EMOTIVAS PALABRAS QUE DEDICÓ LIONEL MESSI A MARADONA

El jugador argentino Lionel Messi se refirió al astro del fútbol de Argentina y dijo que le hubiera gustado que este le hubiese entregado la copa.

“Me hubiese gustado que Diego Maradona me entregara la Copa o por lo menos que vea todo esto, que vea a Argentina campeón del Mundo, con todo lo que él lo deseaba y amaba a la selección”, comenzó diciendo Lionel Messi.

“Creo que desde arriba él como mucha gente que me quiere hacía fuerza. La canción (”Muchachos”) que fue un boom para todo el mundo, dije que me gustaba mucho pero no era tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más y todo el mundo la cantaba, aunque no supieran español. Es una letra que contagia”, agregó Lionel Messi.

Por otro lado, Messi llenó de elogios al comando técnico de Lionel Scaloni. “Son espectaculares, saben lo que es la Selección, son exjugadores que pasaron por lo mismo que nosotros, sabían cómo manejarse. Tenían la experiencia y sabían bien qué hacer o decir, el manejo de grupo más allá de la sabiduría de los partidos como técnico”, apuntó.

“Creo que en todos los partidos fuimos mejores que los rivales, siempre sabíamos qué teníamos que hacer. Siempre había un detalle para manejar el partido a favor nuestro. No se equivocó en ningún partido de los que jugamos. El partido con México fue el que más sufrimos, el que peor jugamos, pero yo confiaba que íbamos a pasar bien y que se nos iban a dar las cosas. Sin el grupo que teníamos hubiera sido difícil de superarlo”, sentenció Messi.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LIONEL MESSI

Si se habla de Argentina, una de las figuras del fútbol de ese país que no pueden pasar desapercibidas es Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Lionel Messi, conocido también como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Es jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al que estuvo ligado veinte años. Actualmente, desde 2021 integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

Lionel Messi es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, siendo el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro.

En 2020, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.