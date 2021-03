Todos los años, en México, los ciudadanos deben cambiar la hora de sus relojes cuando llega el verano. Ahora que el invierno está llegando a su fin, te brindamos todos los detalles sobre este tema.

Como se sabe, el periodo del cambio de horario durará seis meses. Habrá más luz y menos oscuridad durante el día.

Cambio de horario en México: ¿Cuándo empieza?

El horario de verano en México iniciará el domingo 4 de abril. Desde ese día, la población azteca deberán adelantar su reloj hasta el último domingo de octubre.

¿Cómo se hace el cambio? En la madrugada del 4 de abril, cuando sean las 2 de la mañana, en realidad serán las 3 de la mañana.

Cambio de horario en México: ¿Afecta a todos los Estados?

No, no afecta a todos los estados mexicanos. Las ciudades donde no habrá cambio de horario son: Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Cabe recordar que el cambio de horario en México se realiza para ahorrar luz eléctrica y aprovechar más la luz natural. El mismo empezó a implementarse en 1996, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

