Lucas Crespo tomó la drástica decisión de renunciar al programa reality “Gran Hermano” de Chilevisión. El participante decidió irse principalmente debido a un problema de salud.

El influencer de TikTok llegó hasta el espacio íntimo con el Big y reveló lo que sentía, llegando a estallar hasta las lágrimas. “Me quiero ir de forma definitiva ya…estoy pa la cagá”, expresó duramente en un inicio antes de su triste desenlace en el reality.

¿POR QUÉ LUCAS RENUNCIÓ A “GRAN HERMANO”?

La principal razón por la cual el participante de “Gran Hermano”, Lucas, tomó la dramática decisión de abandonar el programa reality de Chilevisión fue por un problema grave de salud, el cual hizo que se conmoviera al revelarlo.

“Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Estoy todo el día pensando en el dolor, en que me duele… yo hasta acá llego”, confesó Lucas. Después de su declaración no aguantó y se fue a llorar conmovido y enfadado al baño. En este espacio estalló y desató toda su frustración por tener que verse obligado a renunciar.

Posteriormente, tuvo una conversación con Fran Maira, integrante con la que tuvo una relación sentimental dentro del reality, quien le dedicó unas palabras muy íntimas. “Desde que tengo 15 años que no me gustaba alguien en la vida. La única razón por la que no me he ido es por ti”, confesó.

Sin embargo, Lucas no dio marcha atrás sobre lo que ya tenía en mente y reiteró su determinación de irse durante el confesionario del programa, enfatizando que no había forma de cambiar su decisión. Este momento dejó desconsolados a todos los integrantes y conmovió al grupo de los guarenes, según informó ADN Radio.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES A LA SALIDA DE LUCAS?

En las redes sociales, precisamente en Twitter (ahora “X”), celebraron su decisión de retirarse del programa, debido a que el participante había estado involucrado en el maltrato de Bigote, el perro presidencial.

Todo empezó porque el perrito había ingresado a la casa del programa como un participante más. Éste fue rescatado y adoptado para acompañar a los concursantes en el encierro; sin embargo, no fue tratado de la mejor forma por dos figuras, entre los que destaca Lucas Crespo.

En un capítulo se puede observar al cachorro tratando de jugar con Lucas, quien dormía plácidamente en un sillón. Debido a que el tiktokero no tenía ánimos de jugar, molesto agarró el hocico del can haciéndolo gemir frente a las cámaras. Este acto fue condenado en las redes sociales.

¿EXISTE OTRO MOTIVO POR EL LUCAS SALIÓ DE “GRAN HERMANO”?

En las redes sociales surgió el rumor sobre el verdadero motivo de la salida de Lucas del programa. Algunos usuarios señalan que el joven está enfrentando un proceso judicial en calidad de imputado. El motivo de esta denuncia en su contra sería por el delito de lesiones graves.

Según la víctima que lo acusa, los hechos se habrían dado durante una reunión social entre amigos en septiembre de 2021. El denunciante comentó que durante una fiesta, Lucas pidió prestado un auto para irse a otro lado y generó una discusión debido a que no le dejaron por el estado en el que se encontraba.

“Lucas Crespo enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentando ahorcarme, mientras grita desaforado que esa llave la hace porque deja inconsciente al enemigo en 7 minutos”, confesó la víctima.

Además, agregó que Lucas aprovechó que se encontraba ahorcado, sin respiración y en el piso para ponerse encima de él. Mientras que su otro compañero comenzó a patearlo en la cara, generándole una fractura de nariz y dejándolo inconsciente.

La denuncia contra Lucas Crespo se dio a conocer recién en febrero del presente año, muchos meses antes de su ingreso al programa de Chilevisión. En mayo, la justicia del país determinó una medida cautelar contra el tiktoker, en la que no podía acercarse a la víctima.

El próximo 30 de agosto, Crespo deberá afrontar de manera presencial una audiencia en la que se decidirá un acuerdo reparatorio, según informó Cooperativa.