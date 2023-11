El periodo comprendido entre el 2015 y 2022, sin duda, fue una de las etapas más felices para la selección peruana e hinchada que vio a la ‘Bicolor’ en un Mundial luego de 36 años. Como parte del equipo de trabajo y en torno de Ricardo Gareca mientras dirigía a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y compañía, Romina Antoniazzi cumplía el rol de jefa de prensa y producto del tiempo compartido, generó lazos de amistad con el DT argentino. A propósito del apego entre ambos, te contamos cómo fue la vez que el ‘Tigre’ la ayudó tras haberse casado, y qué más reveló la actual Gerente de Comunicaciones de Sporting Cristal acerca de esa emotiva anécdota.

¿DE QUÉ FORMA RICARDO GARECA AYUDÓ A ROMINA ANTONIAZZI LUEGO DE HABERSE CASADO?

Los años compartidos entre Ricardo Gareca como DT de Perú y Romina Antoniazzi nos recuerdan episodios polémicos y hasta divertidos como los protagonizados con periodistas en conferencias de prensa de la ‘Bicolor’, pero ninguno tan emotivo como el narrado por la actual Gerente de Comunicaciones de Sporting Cristal en el Podcast de Cristian Rivero emitido por YouTube.

Como jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en uno de los procesos clasificatorios más importantes en la historia de la selección, la periodista participó activamente en la coordinación de diálogos con canales y diarios durante 7 años, y en medio de esa convivencia con futbolistas, también, tuvo el honor de invitar al ‘Tigre’ para que forme parte del importante día donde iba a contraer nupcias.

Hace casi 7 años, Romina Antoniazzi empezó viviendo un mágico día vestida de novia, pero al llegar al lugar donde todo debería estar armado y condicionado para la celebración, fue sorprendida con un local vacío y sin lo acordado con el proveedor de turno.

“Y no había nada en mi fiesta, me habían estafado”, reveló la comunicadora tras recordar aquel triste momento que terminó siendo calmado por Ricardo Gareca luego de que decidiera encerrarse en el baño profundamente triste, confesando además que “por supuesto me dio ataque, no sé cómo bailé lo que hay que bailar”.

Con los invitados esperando, Romina Antoniazzi optó por alejarse del ambiente recibiendo palabras de ánimo de “todas mis amigas en la historia de mi vida, las del colegio, las del trabajo, las periodistas, mis hermanas, las amigas de mis hermanas”, pero sin que surta algún efecto positivo en ella hasta que el ‘Tigre’ apareció en escena para hablar con ella y decirle lo siguiente:

- “Salís ahora que ya me tengo que ir a tomar un avión”

Ante Cristian Rivero, la exjefa de prensa de la FPF terminó manifestando que finalmente accedió a la petición de Ricardo Gareca, quien tenía que viajar ese mismo día, y salió del baño en un mar de lágrimas por la crisis emocional en la que estaba envuelta, haciendo que el querido DT de la selección peruana en aquel año 2016, le dedicara unas emotivas palabras.

¿QUÉ MÁS LE DIJO EL ‘TIGRE’ GARECA A ROMINA ANTONIAZZI TRAS VERLA TRISTE POR HABER SIDO ESTAFADA EL DÍA DE SU BODA?

La anécdota contada por Romina Antoniazzi en el Podcast de Cristian Rivero, sobre la vez en la que fue consolada por Ricardo Gareca, demuestra el grado de afinidad que llegaron a crear y la personalidad que tanto se rescató del ‘Tigre’.

Tras la estafa sufrida el día de su matrimonio, la comunicadora expresó además que al salir del baño donde estuvo varias horas, el experimentado entrenador argentino continuó hablándole en señal de apoyo, y no dudó en halagarla diciéndole en principio que “era la novia más linda”.

“Me dio palabras extraordinarias que todavía me emocionan un montón”, confesó Romina Antoniazzi luego de revelar paso a paso cómo fue que Ricardo Gareca la ayudó a superar esa crisis sufrida a raíz del shock que significó el engaño del que había sido víctima.

CÓMO TERMINÓ DESCRIBIENDO ROMINA ANTONIAZZI AQUEL DÍA DONDE RECIBIÓ TODO EL APOYO DE RICARDO GARECA

Romina Antoniazzi recordó una de las anécdotas vividas con Ricardo Gareca que más añora, y por la cual aquel día prosiguió hasta consumar el acto nupcial pese al lamento y enojo propio de la estafa sufrida.

“Él logró que esa tarde de ..., se volviera una tarde linda como terminó”, remarcó la actual Gerente de Comunicaciones de Sporting Cristal, haciendo hincapié además, y retrocediendo en el tiempo para rememorar el instante donde el ‘Tigre’ le dijo que mire a “toda la gente que ha venido por tí”, y que evidentemente la emocionó mucho más luego de la difícil circunstancia vivida el día de su boda.