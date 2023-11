El Gobierno del Perú decretó como días no laborables a siete fechas del año 2023 y una del 2024 para los trabajadores del sector público. Estas fechas, sumadas a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para disfrutar al máximo de diversas actividades, como salir a comer, pasear, viajar o simplemente quedarse en casa para avanzar asuntos pendientes o para relajarse con los seres queridos.

Teniendo en cuenta esto y que el presente año está próximo a acabarse, muchos se se preguntan cuáles son los puentes o feriados que tendrá diciembre, por lo que aquí te contamos todo con detalle.

Cabe destacar que el último mes del año está marcado por las celebraciones que se realizan por la Navidad, pues se organizan distintas actividades para conmemorar esta festividad.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS LARGOS DE DICIEMBRE DE 2023?

El mes de octubre llegará con dos feriados largos incluidos. El primero se llevará a cabo desde el jueves 7 de diciembre, fecha que servirá como puente festivo para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y para conmemorar la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre). Y teniendo en cuenta que el domingo 10 de diciembre es un día habitual de descanso, habrá un fin de semana largo en dicho momento.

El próximo feriado largo que se dará en Perú es gracias al martes 26 de diciembre, que está ligado a la Navidad. Si bien esta fecha se celebra el 25 de diciembre, que este año cae lunes y también es feriado, el gobierno ha decretado el martes 26 de diciembre como no laborable para el sector público, que se unirá al sábado 23 y domingo 24, que son días habituales de descanso. De esta manera, se podrá disfrutar cuatro días libres seguidos.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS FERIADOS DE DICIEMBRE 2023?

El último mes del año tendrás 3 días feriados a nivel nacional, los cuales son los siguientes:

Viernes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 de diciembre: Navidad

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN EL CALENDARIO PERUANO?

De acuerdo al Decreto Supremo 151-2022-PCM, publicado en el diario El Peruano, se considera como días no laborables, que para fines tributarios son considerados hábiles, a las siguientes fechas de diciembre:

Jueves 7 de diciembre de 2023

Martes 26 de diciembre de 2023

¿PARA QUÉ SECTORES APLICA ESTOS DÍAS NO LABORABLES DEL 2023?

El Decreto Supremo 151-2022-PCM señala que los días establecidos como no laborables están dirigidos a los trabajadores del sector público, llámese municipios, ministerios, y organismos del Estado peruano.

Sin embargo, la norma aclara que el sector privado podrán acogerse a los mencionados días no laborables, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decidirá el empleador.

DIFERENCIAS ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos.

Los feriados son días festivos nacionales en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Estos son descansos remunerados que no se compensan.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y están dirigidos al sector público. Será decisión del sector público si acatan la medida. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.