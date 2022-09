Desde que se supo del accidente del actor mexicano Eugenio Derbez, que dejó como resultado en él, múltiples fracturas en el hombro, mucho se ha especulado sobre su estado de salud, siendo su entorno más cercano quienes vienen declarando ante la prensa de México las mejoras que tiene el aclamado artista de comedia cuya popularidad trasciende las fronteras mexicanas. En esta nota te contaremos cómo hacen los médicos para aliviar el dolor del, además, productor.

Cabe resaltar que esta nota nace a partir de las declaraciones de su hijo José Eduardo, quien dio detalles del estado de salud de su padre en un programa de televisión, ante las especulaciones de que Eugenio Derbez sería sometido a una cirugía.

Ahora sí, a continuación, cómo hacen los médicos para que Eugenio Derbez no sufra tras múltiples fracturas en el hombro, según lo explicado por su hijo José Eduardo.

CÓMO HACEN LOS MÉDICOS PARA QUE EUGENIO DERBEZ NO SUFRA TRAS MÚLTIPLES FRACTURAS EN EL HOMBRO

Esta no es la primera vez que la familia de Eugenio Derbez habla en público sobre el estado de salud del actor. Por su parte, José Eduardo, hijo del artista, explicó a medios mexicanos que “su padre se encontraba bien pero que lo notaba desanimado debido a que es una persona muy activa”.

José Eduardo Derbez además contó que su padre “deberá tomarse un pequeño descanso de su agenda artística porque acudirá a terapia”.

Sobre la sensación de dolor que aún tiene Eugenio Derbez, José Eduardo comentó que “por los dolores tan fuertes que sufre su papá, tiene que mantenerse sedado” ya que el dolor post operatorio ha sido intenso.

“El dolor ha sido muy fuerte para él, ha sido complicado dormir, ha sido complicado moverse, entonces lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra, pero por eso ha estado tantito alejado, tampoco contesta tan rápido. Ha sido un proceso complicado y va a seguir siendo complicado. Está bien, está entero, está saludable”, manifestó.

QUÉ SE SABE DEL ACCIDENTE DE EUGENIO DERBEZ

Según se conoce de parte de la esposa de Eugenio Derbez, el actor habría sufrido un accidente y se encuentra recuperándose de una “larga y complicada cirugía”.

Medios de comunicación de México han informado que Eugenio Derbez se golpeó fuertemente el hombro mientras participaba en un juego de realidad virtual, aunque también se especulaba que había sufrido un accidente automovilístico.

“Se puso un casco de realidad virtual, entonces tienes que correr, subir, saltar, no sé qué y se pegó con algo, se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro, lo iban a operar allá, pero vieron que estaba polifracturado, que había partes que estaban pulverizadas, entonces lo trasladaron a Los Ángeles y esta mañana (30 de agosto) lo operan”, contó un presentador de televisión mexicana.

Esta es la única imagen que se tiene de Eugenio Derbez tras su accidente. (IG: @90spoptour)

Por su parte, José Eduardo, hijo del actor también aclaró qué es lo que le había pasado a sui padre.

“Lo que yo tengo entendido es que se cayó y se rompió en varias partes el hombro, creo que estaba jugando una de estas cosas de realidad virtual”, explicó.

Sobre el accidente, la esposa de Eugenio Derbez no ha dado más detalles y solo le ha dado fuerza y fortaleza por su cumpleaños.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños más apapachado y consentido y rodeado de amor”, escribió Rosaldo en su cuenta de Instagram respecto al onomástico de su esposo.

QUIÉN ES EUGENIO DERBEZ

Eugenio Derbez es un comediante, actor, y productor mexicano hijo de la reconocida actriz fallecida Silvia Derbez, que tras participar en los programas semanales como “Cachún cachún ra ra!” (1984) y ¡Anabel! (1988), realizó su primera entrega de sketches, llamado Al derecho y al Derbez (1993), que sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana, más adelante, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Cabe recordar que Eugenio Derbez fue una de las primeras caras en hacerse conocidas en Hollywood gracias a sus colaboraciones con el actor estadounidense Adam Sandler. Luego de ello, un sinfín de posibilidades le llegaron, ganando más fama de la que gozaba, más aún por sus películas como “Instructions Not Included” (2013), “How to Be a Latin Lover” (2017) u “Overboard” (2018).

Eugenio Derbez fue el protagonista de "How to Be a Latin Lover". (Foto: AFP)

Eugenio Derbez brilló tras su éxito en “CODA”, premiada con el Óscar a mejor película este año, que trata sobre una hija de padres sordos que tiene un gran talento para la música, y por la que Apple TV+ desembolsó 25 millones de dólares tras su estreno hace dos años en el mayor certamen de cine independiente, el Festival de Sundance.

Luego de esta entrega, Eugenio Derbez protagonizó la comedia romántica “The Valet”, en donde el actor mexicano encarna a Antonio, un humilde aparcacoches latino que, por suerte del destino, aparece en la misma fotografía que un paparazzi tomó a Olivia, una estrella de cine retratada junto a un hombre casado.

Para evitar el desastre publicitario que podría ocasionar la instantánea con su amante a Olivia en la película se desarrolla un disparatado plan para hacer creer a la prensa que Antonio, humilde aparcacoches latino, es su nuevo novio.