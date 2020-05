Hay quienes recomiendan consumir una manzana al día para gozar de buena salud y es que, además de ser una de las frutas más cultivadas del mundo, posee diversos beneficios y se puede usar en innumerables preparaciones. Uno de sus tipos más comunes es la manzana roja, la misma que se conserva durante más tiempo sin perder sus propiedades.

Debido a su alto contenido en fibra, minerales, vitaminas y antioxidantes está presente en las dietas saludables y por su alto contenido de fósforo, ayuda a recuperar energías si se está fatigado. Su ingesta recurrente mantiene la dentadura sana debido a su aporte de calcio, la piel fresca y permite fortalecer la memoria. Si se come cocida, ayuda a combatir la acidez del estómago y al poseer pectina, una fibra que ayuda a reducir el colesterol, previene enfermedades cardiovasculares.

Otro de los beneficios de este alimento es que aporta muy pocas calorías y tienen poder saciante, lo que ayuda a comer menos. También es perfecto para mantener una correcta hidratación, ya que más de un 80 % de su contenido es agua.

¿Cómo elegirlas correctamente?

Entre los trucos para elegir correctamente las manzanas rojas destacan el no tomar aquellas que estén podridas, de color marrón oscuro o demasiado suaves, pues seguro ya se echó a perder la fruta.

Las manchas en la cáscara no son malas, pues son una parte natural del crecimiento, pero no son lo mismo que las magulladuras o las partes podridas. Debes evitar las manzanas con muchos cortes, pues la pulpa estuvo expuesta y si le das un ligero apretón y no se hunde, es un buen producto.

Una manzana con muchas zonas verdes y amarillas, probablemente no esté muy madura y no se debe confundir con la de tipo verde o las Golden Delicious.

¿Cómo aprovecharlas al máximo?

Si bien las manzanas rojas se pueden comer frescas y al natural como snack de media mañana, en una ensalada de fruta o jugo, también van muy bien en postres, en pasteles que se hornear o como acompañamiento para comidas.

Si lo que quieres es hacer una ensalada y que la fruta no se ponga de color marrón rápidamente, lo mejor son las de tipo Fuji, Red Delicious y Goldrush. Para mantequilla de manzana están las Jonamac, Spigold y Cortland. Para un puré de manzana se pueden usar las Jonagold, Cortland y Yellow Delicious.

La manzana es ideal para hacer puré, compotas y distintas tartas. (Foto: Pixabay)

¿Qué preparar con manzanas?

Las opciones son diversas para sacarle el mayor jugo a las manzanas rojas, pero aquí te dejamos algunas recetas sencillas que te permitirán disfrutar de todo su sabor.

Compota de manzana

Es una opción saludable para saciar ese antojo de postre por la tarde.

Ingredientes:

4 manzanas

1 vaso de agua

Zumo de 1 limón pequeño

Canela al gusto

Preparación:

Elegir manzanas que estén bien maduras, de esta forma el sabor será mucho más intenso y delicioso. Las manzanas rojas son las ideales. Lavar, pelar y cortar en cuadros la manzana. Colocar una olla al fuego con el agua. Añadir el zumo de un limón y canela al gusto. Tapar y dejar cocinar durante 20 minutos o hasta que la fruta esté blanda y con un tono oscuro. Retirar del fuego y esperar a que se enfríe un poco. Luego, con una batidora o varilla eléctrica, batir un poco para conseguir una consistencia más lisa. Listo, así tienes una compota de manzana sin azúcar.

