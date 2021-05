El domingo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral, donde más de 24 millones de peruanos están habilitados para retornar a las urnas y elegir al próximo presidente de la República correspondiente al periodo 2021-2026. Al igual que el pasado 11 de abril, este proceso se desarrollará en plena pandemia de COVID-19; por tanto, se mantendrán casi todos los protocolos de bioseguridad. Señalamos “casi” porque en aquella oportunidad, los adultos mayores y personas vulnerables, quienes sufragaban primero, padecieron a causa del ausentismo de varios miembros de mesa, retrasando el inicio de la jornada.

Sumado a ello, muchos ciudadanos no revisaron dónde les tocaba votar, por lo que acudieron, como en años anteriores, a sus antiguos lugares de votación, llevándose la sorpresa de que ya no emitían su voto ahí. Y es que ellos no tomaron en cuenta que por el coronavirus, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) determinó la instalación de una sola mesa de votación por aula en los centros educativos en los que se celebran las elecciones, por lo que se amplió la cantidad de locales para una mayor desconcentración, funcionando ahora instituciones educativas privadas, coliseos e instalaciones deportivas.

A raíz de los cambios que han surgido para las Elecciones Generales 2021 en Perú, a causa de la pandemia, y con el fin de que no se te presenten percances a última hora el día de los comicios, te damos a conocer cómo puedes saber dónde te toca votar, a qué hora y si fuiste elegido miembro de mesa.

¿Cómo saber mi local de votación?

La ONPE habilitó una página para que puedas consultar dónde te toca sufragar. Mediante el portal “Consulta miembro de mesa” se puede saber el local de votación y descargar las credenciales de miembro de mesa, en caso de haber sido sorteado para dicha función.

Entra a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/ o HAZ CLIC AQUÍ .

Escribe tu número de DNI y presiona sobre “Consultar”.

Antes de que te indiquen tu local de votación, donde también te informarán si eres miembro de mesa, saldrá una ventana con una recomendación muy importante: “Hagamos más segura la votación. Para votar más rápido, imprime y/o anota los siguientes datos, te ayudarán a ubicar directamente tu mesa, pabellón y número de orden en la Relación de Electores”. Luego hacer clic en “Entendido”.

Inmediatamente te aparecerá a una ventana donde se te informará cuál es tu local de votación, con su respectiva dirección y referencia para llegar. También se te indicará el número de tu mesa de sufragio, número de orden, pabellón, piso y aula donde deberás acercarte para emitir tu voto. Es importante que sepas estos dos últimos datos para agilizar el sufragio.

Cabe precisar que, esta plataforma, que fue implementada antes de la primera vuelta, es de fácil acceso: sólo tienes que escribir el número de tu DNI; además, cuenta con los enlaces para poder efectuar la capacitación para los miembros de mesa.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Para las Elecciones Generales 2021 de Perú, la ONPE eligió, mediante sorteo, a 518.928 miembros de mesa, entre titulares y suplentes. Para esa ocasión, el organismo electoral priorizó a los más jóvenes, toda vez que los mayores de 65 años son vulnerables al coronavirus. Los peruanos que desempeñan dicha labor recibirán una compensación económica de 120 soles que deberán tramitar en el sitio web de la entidad electoral.

A raíz de la segunda vuelta, son varios los electores que desean saber si serán elegidos miembros de mesa para esta nueva jornada. Pues bien, te informamos que no habrá un nuevo sorteo y serán los mismos ciudadanos que fueron designados: presidente, secretario y tercer miembro, tanto titulares como suplentes, quienes deberán cumplir nuevamente esta función en junio.

Es decir, en caso hayas ido a instalar tu mesa en el local de votación respectivo, tendrás que hacerlo nuevamente en la segunda vuelta. Ahora, si el 11 de abril no te presentaste a cumplir con dicha labor (tanto titulares como suplentes), es momento de que puedas hacerlo; si no lo haces, otra vez tendrás que pagar una nueva multa (una de tu primera ausencia más la otra de esta segunda votación). Para que sepas su cumplirás con dicha labor sigue estos simples pasos:

Ingresa a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/ o HAZ CLIC AQUÍ .

o Escribe tu número de DNI y presiona sobre “Consultar”.

* Si fuiste elegido miembro de mesa, te saldrá el siguiente mensaje:

* En caso, no hayas sido designado para tal función:

Cabe precisar que los miembros de mesa que cumplan su labor en la segunda vuelta podrán cobrar nuevamente otros S/120.

Los que cumplan dicha función deben presentarse en su local de votación a las 6:00 a.m. para la respectiva instalación de la mesa, toda vez que el proceso seguirá el mismo horario, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

¿A qué hora debo ir a votar?

Como protocolo de bioseguridad para los electores a fin de evitar el contagio y propagación del coronavirus, se estableció un voto escalonado que regirá desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Asimismo, con el propósito de mejorar la convocatoria de los adultos mayores, la ONPE modificó el horario sugerido para efectuar el voto de manera escalonada en la segunda vuelta electoral.

Si tu DNI termina en: Horario que debes ir a votar: 1 De 07:00 a 08:00 horas 2 De 08:00 a 09:00 horas 3 De 09:00 a 10:00 horas 4 De 10:00 a 11:00 horas 5 De 11:00 a 12:00 horas 6 De 12:00 a 13:00 horas 7 De 13:00 a 14:00 horas Adultos mayores, personas con discapacidad y de riesgo De 14:00 a 16:00 horas 8 De 16:00 a 17:00 horas 9 De 17:00 a 18:00 horas 0 De 18:00 a 19:00 horas

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS ELECCIONES

Para el elector

Para los miembros de mesa

