¿Cómo ver Amazon Prime Video gratis? 3 métodos legales y seguros

Amazon Prime Video es un servicio para ver películas y series gratis creados por Amazon.com. La plataforma de Internet ofrece una gran variedad de títulos de manera gratuita a la afiliación de manera mensual o anual a Amazon Prime. En 2017, se lanzó la aplicación para Android desde Google Play en más de 200 países y territorios mediante la suscripción válida a Prime Video o Amazon Prime.



Cabe mencionar que, el servicio ofrece un periodo de prueba gratis durante los 30 primeros días para los nuevos miembros, tal como hacen las mayorías de plataformas como Netflix y a Blim.

De igual manera, al culminar el modo gratuito, se carga automáticamente la cuota de suscripción a la tarjeta de débito o crédito, según se haya utilizado al registrar en la cuenta de Amazon Prime Video.

Algo interesante de Amazon Prime Video es que ofrecen un descuento si el usuario es un estudiante con un email “edu.”, válido por los seis primeros meses llamado Amazon Prime Student.

A partir de este año, Amazon ofrece muchas novedades en su plataforma. Luego de comprar Mediaset, tendrán los derechos de series como: ‘Perdóname Señor’, ‘Sé quién eres’, ‘El accidente’, ‘La Verdad’. También todas las temporadas de ‘La que se avecina’, ‘Presunto Culpable’ y ‘Vis a Vis’; entre otros.

Estos son los tres métodos gratis, legales y seguros para ver Prime Video.

1 EL MES GRATIS

Al igual que Netflix, Blim y otras plataformas, Prime Video ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda en tu tarjeta de débito o crédito.



Cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, podrías continuar en la plataforma.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

El método más popular para ver para ver Prime Video es compartir la contraseña. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Alguna vez hiciste algo similar en alguna plataforma para ver películas o series? Los mismo puede hacer con esta plataforma con el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar a pagar por el servicio.

3. LOS CONTENIDOS EN TELEVISIÓN

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Prime Video también pueden verse en algunos canales de cable, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, una de las series más conocidas es The Big Bang Theory, Grimm, Anatomía de Grey, Fear the Walking Dead.

PRECIOS



La suscripción a Prime Video tiene el siguiente costo mensual por país:



- Perú: US$2.99 al mes (Prime)

- México: 37.41 pesos al mes (Prime)

- España: 1.66 euros al mes (Prime)

- Estados Unidos: US$8.99 al mes (Prime)