El combinado nacional que lidera y capitanea Lionel Messi es una de las selecciones que mayores expectativas ha generado gracias a su actual ciclo invicto al mando de Scaloni. Sin duda, el pilar y soporte más importante de los futbolistas es la familia, y en el caso del 10 albiceleste, Antonela Rocuzzo y sus 3 hijos representan unión cada vez que Argentina juega en una competencia de la magnitud de Qatar 2022. A pocos días del debut mundialista ante Arabia Saudita, la esposa de ‘Leo’ le dedicó un sentimental y emocional mensaje por redes sociales.

¿QUÉ ROMÁNTICO MENSAJE PUBLICÓ Y DEDICÓ ANTONELA ROCUZZO A LIONEL MESSI?

Oficialmente para Argentina la Copa del Mundo iniciará el martes 22 de noviembre al amanecer.

Con Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, y previo a su viaje hacia el país del Medio Oriente, la esposa de la ‘Pulga’ ha empezado a publicar una serie de historias y mensajes que denotan emoción y romanticismo hacia el histórico exfutbolista del FC Barcelona.

Haciendo ejercicios en un gimnasio, Antonela Rocuzzo utilizó su única red social activa, Instagram, que cuenta con más de 20 millones de seguidores, para dedicar indirectamente el estribillo de una popular canción de Karol G llamada Cairo.

(Imagen: Captura de pantalla Video Instagram Antonela Rocuzzo)

“No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado, no me duermo” es una de las estrofas más significativas del tema urbano que entona la ‘Bichota’ junto a su productor musical, Ovy On The Drums, y que Antonela escucha mientras se ejercita a pocos días de que su amado ‘Leo’ debute en su quinta participación mundialista.

La publicación de esta historia no hace más que resaltar el amor que se profesan desde hace 15 años, y que ahora se acentúa con la proximidad de Qatar 2022.

¿CUÁNDO VIAJARÁ ANTONELA ROCUZZO JUNTO A SUS HIJOS RUMBO A QATAR?

Este domingo 20 de noviembre, el día de la inauguración de la Copa del Mundo qatarí, y a 2 días del estreno argentino ante Arabia Saudita, Antonela Rocuzzo compartió una publicación en su Instagram donde aparecen sus hijos y exclama que estaban a horas de enrumbar hacia el Medio Oriente para acompañar a Lionel Messi.

Con un escueto pero elocuente “Allá vamos Qatar!”, la esposa de la ‘Pulga’ hizo pública una foto de Thiago, Mateo y Ciro más albicelestes que nunca portando camisetas, casacas, y zapatillas, y quizá como anticipando una participación hasta las últimas instancias del Mundial, detrás de los niños aparece un árbol navideño.

Además, un Argentina! triplicado resalta en la publicación como el tradicional y pasional grito de barra que entonan los hinchas albicelestes luego de cada triunfo.

La familia de Messi llegará en plenitud a Qatar 2022 persiguiendo el sueño mundialista de más de 45 millones de argentinos.